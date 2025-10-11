Рейтинг@Mail.ru
Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили - РИА Новости Крым, 11.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251011/dvizhenie-katerov-i-paromov-v-sevastopole-vozobnovili-1150127345.html
Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили
Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили - РИА Новости Крым, 11.10.2025
Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после остановки движения, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 11.10.2025
2025-10-11T23:50
2025-10-11T23:50
севастополь
транспорт
морской транспорт
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/87/1103558782_0:145:2500:1551_1920x0_80_0_0_eb95be03fa64ac6eeade884081870af4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после остановки движения, сообщает профильный городской департамент.
севастополь
севастополь, транспорт, морской транспорт, новости севастополя, паромы и катера в севастополе
Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили

Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили

23:50 11.10.2025
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время
Севастополь в вечернее время - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после остановки движения, сообщает профильный городской департамент.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
СевастопольТранспортМорской транспортНовости СевастополяПаромы и катера в Севастополе
 
Лента новостейМолния