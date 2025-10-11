https://crimea.ria.ru/20251011/dvizhenie-katerov-i-paromov-v-sevastopole-vozobnovili-1150127345.html

Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили

Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили - РИА Новости Крым, 11.10.2025

Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили

Морской транспорт Севастополя возобновил работу после остановки движения, сообщает профильный городской департамент.

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после остановки движения, сообщает профильный городской департамент.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

