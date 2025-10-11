Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили

https://crimea.ria.ru/20251011/dvizhenie-katerov-i-paromov-v-sevastopole-vozobnovili-1150127345.html
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после остановки движения, сообщает профильный городской департамент.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после остановки движения, сообщает профильный городской департамент.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
