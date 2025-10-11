ДТП с пассажирским автобусом в Севастополе - что известно

https://crimea.ria.ru/20251011/dtp-s-passazhirskim-avtobusom-v-sevastopole---chto-izvestno-1150127091.html

Госавтоинспекция Севастополя проводит проверку по факту ДТП с пострадавшим на проспекте Октябрьской Революции в Севастополе. Об этом сообщает ГАИ Севастополя. РИА Новости Крым, 11.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Госавтоинспекция Севастополя проводит проверку по факту ДТП с пострадавшим на проспекте Октябрьской Революции в Севастополе. Об этом сообщает ГАИ Севастополя."11 октября в 21 час 02 минуты в районе дома №32-В на проспекте Октябрьской Революции 26-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, не правильно выбрал безопасную скорость движения, совершил наезд на стоящий на остановке общественного транспорта автобус ПАЗ, в котором находились пассажиры", - говорится в сообщении. В результате дорожно-транспортного происшествия получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение водитель Volkswagen, добавили в ГАИ. Водитель автобуса и пассажиры не пострадали. Признаков опьянения у водителей не установлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

