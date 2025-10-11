https://crimea.ria.ru/20251011/dtp-s-passazhirskim-avtobusom-v-sevastopole---chto-izvestno-1150127091.html
ДТП с пассажирским автобусом в Севастополе - что известно
ДТП с пассажирским автобусом в Севастополе - что известно - РИА Новости Крым, 11.10.2025
ДТП с пассажирским автобусом в Севастополе - что известно
Госавтоинспекция Севастополя проводит проверку по факту ДТП с пострадавшим на проспекте Октябрьской Революции в Севастополе. Об этом сообщает ГАИ Севастополя. РИА Новости Крым, 11.10.2025
2025-10-11T23:46
2025-10-11T23:46
2025-10-11T23:47
ситуация на дорогах крыма
происшествия
дтп
дтп в крыму и севастополе
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
автобус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150127184_0:0:1125:633_1920x0_80_0_0_2b36f0e4ce53ca783835ee7c255c9eb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Госавтоинспекция Севастополя проводит проверку по факту ДТП с пострадавшим на проспекте Октябрьской Революции в Севастополе. Об этом сообщает ГАИ Севастополя."11 октября в 21 час 02 минуты в районе дома №32-В на проспекте Октябрьской Революции 26-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, не правильно выбрал безопасную скорость движения, совершил наезд на стоящий на остановке общественного транспорта автобус ПАЗ, в котором находились пассажиры", - говорится в сообщении. В результате дорожно-транспортного происшествия получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение водитель Volkswagen, добавили в ГАИ. Водитель автобуса и пассажиры не пострадали. Признаков опьянения у водителей не установлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150127184_0:0:1093:820_1920x0_80_0_0_7c5c0c1c83f15d158bbcb9739c40eba8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе, крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, автобус
ДТП с пассажирским автобусом в Севастополе - что известно
ДТП с пассажирским автобусом в Севастополе - что известно
23:46 11.10.2025 (обновлено: 23:47 11.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Госавтоинспекция Севастополя проводит проверку по факту ДТП с пострадавшим на проспекте Октябрьской Революции в Севастополе. Об этом сообщает ГАИ Севастополя.
"11 октября в 21 час 02 минуты в районе дома №32-В на проспекте Октябрьской Революции 26-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, не правильно выбрал безопасную скорость движения, совершил наезд на стоящий на остановке общественного транспорта автобус ПАЗ, в котором находились пассажиры", - говорится в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение водитель Volkswagen, добавили в ГАИ. Водитель автобуса и пассажиры не пострадали. Признаков опьянения у водителей не установлено.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.