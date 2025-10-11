"Часы заботы": как помогают семьям с тяжелобольными детьми в Крыму

https://crimea.ria.ru/20251011/chasy-zaboty-kak-pomogayut-semyam-s-tyazhelobolnymi-detmi-v-krymu-1150074848.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. 11 октября - Всемирный день паллиативной помощи. Крымские семьи с тяжелобольными детьми получат специальные чемоданчики для игровой терапии в рамках нового проекта "Час заботы" Крымского детского хосписа. Об этом сообщила генеральный директор организации Анна Рыжкова.Игровая терапияПо ее словам, наборы для игровой терапии закуплены в рамках проекта "Часы заботы". До его старта не все родители понимали, как можно играть с ребенком, если он не видит, не слышит, не говорит. Однако хоспис провел обучение нянь игровой терапии, и теперь эти знания передают родителям."Теперь они знают, как добиться реакции от ребенка, как бережно, применяя индивидуальный подход, раскрыть его внутренний потенциал. Они фиксируют даже мельчайшие реакции – взгляд, улыбку, поворот головы, и каждая из них – огромный прорыв и огромная радость", – подчеркнула руководитель организации.Координаторы для каждой семьиКроме того, по словам Рыжковой, хоспис запустил проект "Маршрут заботы и развитие технологии ведения случая", в рамках которого каждой семье с ребенком, нуждающимся в паллиативной помощи, назначается координатор. Его задача – не лечить, а выявлять потребности в поддержке каждой конкретной семьи."Для одной семьи это – няня, потому что мама не спит сутками. Для другой – прогулочная коляска, потому что ребенок растет, а выйти на улицу невозможно. Для третьей – психолог, потому что мама на грани выгорания. Координатор составляет карту потребностей, связывается с нашими профильными специалистами – и семья получает помощь быстрее, адресно и без лишней бюрократии", – рассказала Рыжкова.Сделать помощь доступнее"Также хоспис реализует еще один важный проект — строительство первого в Крыму детского хосписа — он позволит оказывать не только медицинскую помощь тяжелобольным детям, но и создать на его базе ресурсный и информационно-методический центр по развитию паллиативной помощи в Республике Крым", – проинформировали в организации.Сегодня строительство детского хосписа на 20 мест ведется в Феодосии — это будет первый детский хоспис в России на берегу моря, для этих целей организации передан в пользование земельный участок и здание бывшего детского лагеря."Сейчас заканчиваются проектные работы, проведено большое количество изысканий, исследования грунта, подготовлены чертежи более чем на 7 млн рублей – это безвозмездный вклад партнеров. После того как будут известны результаты исследований, инженеры смогут запроектировать фундамент и основную конструкцию здания", – проинформировали в организации.Крымский детский хоспис — первая в Крыму благотворительная организация, которая уже пять лет на регулярной основе оказывает комплексную паллиативную помощь тяжелобольным детям и их семьям: обеспечивает подопечных жизненно важным специализированным питанием, лекарствами, средствами гигиены и медицинскими расходными материалами. Хоспис обеспечивает социальное сопровождение семей на дому, психологическую и духовную поддержку, предоставляет и оплачивает услуги нянь для детей с неизлечимыми заболеваниями, чтобы они могли жить дома, а не в больнице. При поддержке хосписа три года назад открылось первое в Крыму паллиативное отделение медицинской помощи детям на базе Республиканской детской клинической больницы в Симферополе на 10 мест, ежегодно принимающее более сотни детей. На октябрь 2025 года в Республике Крым проживает 185 детей, нуждающихся в паллиативной помощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму актриса Бледанс стала феей для тяжелобольных детейВ 2024 году в Крыму поступило более тысячи обращений по правам ребенкаСколько в Крыму детей с паллиативным статусом
Паллиативная помощь детям в Крыму выходит на новый уровень – Крымский детский хоспис
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. 11 октября - Всемирный день паллиативной помощи. Крымские семьи с тяжелобольными детьми получат специальные чемоданчики для игровой терапии в рамках нового проекта "Час заботы" Крымского детского хосписа. Об этом сообщила генеральный директор организации Анна Рыжкова.
Игровая терапия
"Мы закупили специальные игровые чемоданчики, и скоро наши няни, мамы, папы и все, кто ухаживает за детьми, будут пользоваться новыми методиками, и это уже совершенно другое общение для них", – поделилась Рыжкова.
По ее словам, наборы для игровой терапии закуплены в рамках проекта "Часы заботы". До его старта не все родители понимали, как можно играть с ребенком, если он не видит, не слышит, не говорит. Однако хоспис провел обучение нянь игровой терапии, и теперь эти знания передают родителям.
"Теперь они знают, как добиться реакции от ребенка, как бережно, применяя индивидуальный подход, раскрыть его внутренний потенциал. Они фиксируют даже мельчайшие реакции – взгляд, улыбку, поворот головы, и каждая из них – огромный прорыв и огромная радость", – подчеркнула руководитель организации.
Координаторы для каждой семьи
Кроме того, по словам Рыжковой, хоспис запустил проект "Маршрут заботы и развитие технологии ведения случая", в рамках которого каждой семье с ребенком, нуждающимся в паллиативной помощи, назначается координатор. Его задача – не лечить, а выявлять потребности в поддержке каждой конкретной семьи.
"Для одной семьи это – няня, потому что мама не спит сутками. Для другой – прогулочная коляска, потому что ребенок растет, а выйти на улицу невозможно. Для третьей – психолог, потому что мама на грани выгорания. Координатор составляет карту потребностей, связывается с нашими профильными специалистами – и семья получает помощь быстрее, адресно и без лишней бюрократии", – рассказала Рыжкова.
Сделать помощь доступнее
"Также хоспис реализует еще один важный проект — строительство первого в Крыму детского хосписа — он позволит оказывать не только медицинскую помощь тяжелобольным детям, но и создать на его базе ресурсный и информационно-методический центр по развитию паллиативной помощи в Республике Крым", – проинформировали в организации.
Сегодня строительство детского хосписа на 20 мест ведется в Феодосии — это будет первый детский хоспис в России на берегу моря, для этих целей организации передан в пользование земельный участок и здание бывшего детского лагеря.
"Сейчас заканчиваются проектные работы, проведено большое количество изысканий, исследования грунта, подготовлены чертежи более чем на 7 млн рублей – это безвозмездный вклад партнеров. После того как будут известны результаты исследований, инженеры смогут запроектировать фундамент и основную конструкцию здания", – проинформировали в организации.
Крымский детский хоспис — первая в Крыму благотворительная организация, которая уже пять лет на регулярной основе оказывает комплексную паллиативную помощь тяжелобольным детям и их семьям: обеспечивает подопечных жизненно важным специализированным питанием, лекарствами, средствами гигиены и медицинскими расходными материалами. Хоспис обеспечивает социальное сопровождение семей на дому, психологическую и духовную поддержку, предоставляет и оплачивает услуги нянь для детей с неизлечимыми заболеваниями, чтобы они могли жить дома, а не в больнице. При поддержке хосписа три года назад открылось первое в Крыму паллиативное отделение медицинской помощи детям на базе Республиканской детской клинической больницы в Симферополе на 10 мест, ежегодно принимающее более сотни детей. На октябрь 2025 года в Республике Крым проживает 185 детей, нуждающихся в паллиативной помощи.
