Больше 300 километров дорог Крыма отремонтировано с начала 2025 года
2025-10-11T08:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым.
Больше 300 километров улично-дорожной сети отремонтировано или реконструировано в Крыму с начала 2025 года. На конец осени и первый зимний месяц намечен ряд объектов, которые готовят к сдаче. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал первый заместитель министра транспорта Республики Крым Арсений Козловский.
Он отметил, что в Крым с каждым годом приезжает все больше людей, в связи с этим в республике активно строят дороги и расширяют старые - масштабные строительные работы идут по всей республике.
"Есть ли еще районы, где дороги требуются? Есть. Но мы активно работам. Недавно закончен ремонт дороги от Симферополя до Джанкоя. Ведутся также работы в Евпатории, Феодосии, Судаке, ЮБК, Керчи", – перечислил специалист.
Первый замминистра транспорта отметил, что в Крыму значительно изменился подход к дорожному ремонту. В республике проводят цифровизацию всех дорожно-транспортных объектов. В этом помогают муниципалитеты.
"У нас у каждой дороги есть своя локация, протяженность, паспорт. Если это, скажем, ямочный ремонт, то мы знаем, где эта дорога, какой вид работ там требуется. Это значительно помогает при планировании бюджета", – сообщил Арсений Козловский.
Кроме того, в этом году приступили к ремонту 14 мостов.
"В 2025-м на восьми объектах мы закончим работу. Выбирали сооружения, которые пользуются большим спросом, и у которых наихудшее состояние", – уточнил эксперт.
Подводя итог курортного сезона, первый замминистра транспорта заверил, что внутренние дороги республики с повышенным автопотоком справились.
Ранее сообщалось, что в Крыму открыли движение по автомобильной дороге в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное
. Движение транспорта запущено сразу по двум очередям новой трассы общей протяженностью 25,2 километра.
