Больше 300 километров дорог Крыма отремонтировано с начала 2025 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Больше 300 километров улично-дорожной сети отремонтировано или реконструировано в Крыму с начала 2025 года. На конец осени и первый зимний месяц намечен ряд объектов, которые готовят к сдаче. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал первый заместитель министра транспорта Республики Крым Арсений Козловский.Он отметил, что в Крым с каждым годом приезжает все больше людей, в связи с этим в республике активно строят дороги и расширяют старые - масштабные строительные работы идут по всей республике. Первый замминистра транспорта отметил, что в Крыму значительно изменился подход к дорожному ремонту. В республике проводят цифровизацию всех дорожно-транспортных объектов. В этом помогают муниципалитеты."У нас у каждой дороги есть своя локация, протяженность, паспорт. Если это, скажем, ямочный ремонт, то мы знаем, где эта дорога, какой вид работ там требуется. Это значительно помогает при планировании бюджета", – сообщил Арсений Козловский.Кроме того, в этом году приступили к ремонту 14 мостов. "В 2025-м на восьми объектах мы закончим работу. Выбирали сооружения, которые пользуются большим спросом, и у которых наихудшее состояние", – уточнил эксперт.Подводя итог курортного сезона, первый замминистра транспорта заверил, что внутренние дороги республики с повышенным автопотоком справились.Ранее сообщалось, что в Крыму открыли движение по автомобильной дороге в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное. Движение транспорта запущено сразу по двум очередям новой трассы общей протяженностью 25,2 километра. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Красногвардейском районе Крыма завершили противоаварийные работы моста47 свай на 300 метров: под Бахчисараем укрепили опасный склон дорогиВ Крыму к 2030 году построят четыре съезда с трассы "Таврида" к морю

