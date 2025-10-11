Рейтинг@Mail.ru
42 украинских беспилотника сбили над Россией - РИА Новости Крым, 11.10.2025
42 украинских беспилотника сбили над Россией
42 украинских беспилотника сбили над Россией - РИА Новости Крым, 11.10.2025
42 украинских беспилотника сбили над Россией
Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили новую воздушную атаку ВСУ на регионы России. За ночь над страной сбили 42 вражеских беспилотника,... РИА Новости Крым, 11.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили новую воздушную атаку ВСУ на регионы России. За ночь над страной сбили 42 вражеских беспилотника, сообщили в Минобороны.Массированный удар отражен над Волгоградской областью - там сбили 19 БПЛА, 15 беспилотников уничтожено над территорией Ростовской области, три – над Ульяновской областью, по два – над Воронежской областью и Республики Башкортостан, а также один БПЛА сбит над территорией Саратовской области.По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, БПЛА были сбиты в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском, Каменском и Белокалитвинском районе. "Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал". - добавил он.В Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла. Ранения получил пенсионер, сообщал ранее губернатор региона Андрей Бочаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
42 украинских беспилотника сбили над Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили новую воздушную атаку ВСУ на регионы России. За ночь над страной сбили 42 вражеских беспилотника, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 10 октября до 7.00 11 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении военного ведомства.
Массированный удар отражен над Волгоградской областью - там сбили 19 БПЛА, 15 беспилотников уничтожено над территорией Ростовской области, три – над Ульяновской областью, по два – над Воронежской областью и Республики Башкортостан, а также один БПЛА сбит над территорией Саратовской области.
По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, БПЛА были сбиты в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском, Каменском и Белокалитвинском районе.
"Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал". - добавил он.
В Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла. Ранения получил пенсионер, сообщал ранее губернатор региона Андрей Бочаров.
