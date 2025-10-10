Рейтинг@Mail.ru
Зависли над землей в темноте: в Севастополе спасли пятерых альпинистов - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251010/zavisli-nad-zemley-v-temnote-v-sevastopole-spasli-pyaterykh-alpinistov-1150107762.html
Зависли над землей в темноте: в Севастополе спасли пятерых альпинистов
Зависли над землей в темноте: в Севастополе спасли пятерых альпинистов - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Зависли над землей в темноте: в Севастополе спасли пятерых альпинистов
В Севастополе спасатели провели две операции по эвакуации альпинистов, которые застряли на горных маршрутах в сложных условиях. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T15:48
2025-10-10T15:48
севастополь
происшествия
горы
горы крыма
спасательная служба севастополя
новости севастополя
михаил развожаев
общество
альпинизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150106855_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_0df6e1db7150b679a31912b27bf13e97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе спасатели провели две операции по эвакуации альпинистов, которые застряли на горных маршрутах в сложных условиях. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, первый вызов поступил с горы Ильяс-Кая, где на маршруте Виа-Феррата три человека - две женщины и мужчина - не смогли завершить восхождение. Из-за неподходящего снаряжения, усталости и наступившей темноты они оказались заблокированы на склоне без осветительных средств. "Наши спасатели спустили их на 50 метров к подножию скалы и вывели в безопасное место. Обошлось без травм", - отметил Развожаев.Почти одновременно поступил сигнал о помощи от двоих альпинистов на горе Мердвен-Каясы. Связка спортсменов, проходившая маршрут "Правый угол", застряла на высоте около 285 метров от подножия. Из-за усталости и темноты они не смогли продолжить движение.Он напомнил, что при планировании маршрутов в горной местности необходимо учитывать уровень подготовки, брать необходимое снаряжение и сообщать близким о предполагаемом пути и времени возвращения.Ранее сообщалось, что на горе Аю-Даг двое взрослых с двумя детьми сбились с тропы и не смогли самостоятельно спуститься из горно-лесной зоны. Инцидент произошел вечером, когда начало темнеть и ухудшились погодные условия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
горы
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150106855_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_963f158cdf1f7d9938a130a945d175b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, происшествия, горы, горы крыма, спасательная служба севастополя, новости севастополя, михаил развожаев, общество, альпинизм
Зависли над землей в темноте: в Севастополе спасли пятерых альпинистов

В Севастополе ночью спасли пятерых альпинистов

15:48 10.10.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе спасли пятерых альпинистов за ночь
В Севастополе спасли пятерых альпинистов за ночь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе спасатели провели две операции по эвакуации альпинистов, которые застряли на горных маршрутах в сложных условиях. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По его словам, первый вызов поступил с горы Ильяс-Кая, где на маршруте Виа-Феррата три человека - две женщины и мужчина - не смогли завершить восхождение. Из-за неподходящего снаряжения, усталости и наступившей темноты они оказались заблокированы на склоне без осветительных средств.
"Наши спасатели спустили их на 50 метров к подножию скалы и вывели в безопасное место. Обошлось без травм", - отметил Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе спасли пятерых альпинистов за ночь
В Севастополе спасли пятерых альпинистов за ночь
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе спасли пятерых альпинистов за ночь
Почти одновременно поступил сигнал о помощи от двоих альпинистов на горе Мердвен-Каясы. Связка спортсменов, проходившая маршрут "Правый угол", застряла на высоте около 285 метров от подножия. Из-за усталости и темноты они не смогли продолжить движение.

"Спасатели провели разведку, организовали вертикальные перила и страховку. Работали на высоте около 350 метров, в условиях полной темноты. Благодаря слаженности и четкой координации, альпинисты были благополучно выведены наверх", - рассказал губернатор.

Он напомнил, что при планировании маршрутов в горной местности необходимо учитывать уровень подготовки, брать необходимое снаряжение и сообщать близким о предполагаемом пути и времени возвращения.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе спасли пятерых альпинистов за ночь
В Севастополе спасли пятерых альпинистов за ночь
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе спасли пятерых альпинистов за ночь
Ранее сообщалось, что на горе Аю-Даг двое взрослых с двумя детьми сбились с тропы и не смогли самостоятельно спуститься из горно-лесной зоны. Инцидент произошел вечером, когда начало темнеть и ухудшились погодные условия.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПроисшествияГорыГоры КрымаСпасательная служба СевастополяНовости СевастополяМихаил РазвожаевОбществоАльпинизм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16Путин анонсировал появление нового оружия у России
16:06Россия и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске - Путин
15:59Часть Симферополя обесточена
15:58Путин озвучил ответ России на возможную передачу Tomahawk Украине
15:53Путин назвал ситуацию в отношениях РФ и Азербайджана "кризисом эмоций"
15:48Зависли над землей в темноте: в Севастополе спасли пятерых альпинистов
15:41В Крыму подрядчик идет под суд за хищение 12 млн при строительстве ЖК
15:27Лондон передал Киеву сотни ракет для систем ПВО
15:14Бензин в Крыму можно будет купить еще на 18 автозаправках
15:02В Севастополе отменили воздушную тревогу
14:59Крым хочет торговать овощами, мясом и молоком из исторических регионов
14:47Воздушную тревогу объявили в Севастополе
14:37Сильный ветер и ливни накроют Севастополь в субботу
14:24В Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеров
14:15В Севастополе жильцы 70 лет добивались ремонта многоквартирного дома
13:44Пугающие цифры: Украина потеряла почти 10 тысяч солдат за неделю
13:32Сбросивший с балкона малолетнюю дочь отец арестован
13:22На Украине разбита инфраструктура для для переброски оружия ВСУ
13:09У Крымского моста выросла очередь
13:05Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Лента новостейМолния