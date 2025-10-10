https://crimea.ria.ru/20251010/zavisli-nad-zemley-v-temnote-v-sevastopole-spasli-pyaterykh-alpinistov-1150107762.html

Зависли над землей в темноте: в Севастополе спасли пятерых альпинистов

Зависли над землей в темноте: в Севастополе спасли пятерых альпинистов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе спасатели провели две операции по эвакуации альпинистов, которые застряли на горных маршрутах в сложных условиях. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, первый вызов поступил с горы Ильяс-Кая, где на маршруте Виа-Феррата три человека - две женщины и мужчина - не смогли завершить восхождение. Из-за неподходящего снаряжения, усталости и наступившей темноты они оказались заблокированы на склоне без осветительных средств. "Наши спасатели спустили их на 50 метров к подножию скалы и вывели в безопасное место. Обошлось без травм", - отметил Развожаев.Почти одновременно поступил сигнал о помощи от двоих альпинистов на горе Мердвен-Каясы. Связка спортсменов, проходившая маршрут "Правый угол", застряла на высоте около 285 метров от подножия. Из-за усталости и темноты они не смогли продолжить движение.Он напомнил, что при планировании маршрутов в горной местности необходимо учитывать уровень подготовки, брать необходимое снаряжение и сообщать близким о предполагаемом пути и времени возвращения.Ранее сообщалось, что на горе Аю-Даг двое взрослых с двумя детьми сбились с тропы и не смогли самостоятельно спуститься из горно-лесной зоны. Инцидент произошел вечером, когда начало темнеть и ухудшились погодные условия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

