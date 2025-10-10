ВСУ убили двух мирных жителей в Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20251010/vsu-ubili-dvukh-mirnykh-zhiteley-v-khersonskoy-oblasti-1150101145.html
Два мирных жителя погибли при ударах украинских боевиков по жилым домам и предприятиям в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 10.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли при ударах украинских боевиков по жилым домам и предприятиям в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Васильевке под Каховкой "прилетом" повреждено административное здание территориального отдела. А в Любимовке перебита линия электропередачи — без света находились 3,6 тысячи жителей. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено.В течение минувших суток ВСУ атаковали Алешки, Великую Лепетиху, Днепряны, Дудчино, Заводовку, Каиры, Каменку, Каховку, Князе-Григорьевку, Костогрызово, Любимовку, Малокаховку, Малую Лепетиху, Новую Каховку, Федоровку.Накануне Сальдо предупредил, что украинские боевики начали сбрасывать на территорию региона самодельные мины, замаскированные под растения. Они взрываются при касании или даже приближении к ним, предупреждал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгородской областиТри человека погибли в пожаре после удара ВСУ по Херсонской областиВСУ атаковали машины на дороге в Херсонской области – погибли четверо
В Херсонской области при ударах ВСУ погибли два мирных жителя – Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли при ударах украинских боевиков по жилым домам и предприятиям в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Голой Пристани в результате целенаправленных ударов по жилому сектору убит мужчина 1960 года рождения. В Збурьевке Голопристанского муниципального округа разрушена постройка на территории фермы, погиб один человек", - написал он в Telegram.
Кроме того, в Васильевке под Каховкой "прилетом" повреждено административное здание территориального отдела. А в Любимовке перебита линия электропередачи — без света находились 3,6 тысячи жителей. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено.
В течение минувших суток ВСУ атаковали Алешки, Великую Лепетиху, Днепряны, Дудчино, Заводовку, Каиры, Каменку, Каховку, Князе-Григорьевку, Костогрызово, Любимовку, Малокаховку, Малую Лепетиху, Новую Каховку, Федоровку.
Накануне Сальдо предупредил, что украинские боевики начали сбрасывать на территорию региона самодельные мины, замаскированные под растения
. Они взрываются при касании или даже приближении к ним, предупреждал он.
