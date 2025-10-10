Рейтинг@Mail.ru
Воздушную тревогу объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251010/vozdushnuyu-trevogu-obyavili-v-sevastopole-1149934695.html
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Воздушную тревогу объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Соответствующее предупреждение разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T14:47
2025-10-10T14:47
севастополь
новости севастополя
крым
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
воздушная тревога в севастополе
срочные новости крыма
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_0:141:2896:1770_1920x0_80_0_0_04af0577afdf59deecf627160f19f04c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Соответствующее предупреждение разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7e5228da5fa65122b316da605e7bf168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, воздушная тревога в севастополе, срочные новости крыма, михаил развожаев
Воздушную тревогу объявили в Севастополе

В Севастополе объявили воздушную тревогу

14:47 10.10.2025
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Соответствующее предупреждение разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – предупредил он.
Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.
Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольНовости СевастополяКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымВоздушная тревога в СевастополеСрочные новости КрымаМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16Путин анонсировал появление нового оружия у России
16:06Россия и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске - Путин
15:59Часть Симферополя обесточена
15:58Путин озвучил ответ России на возможную передачу Tomahawk Украине
15:53Путин назвал ситуацию в отношениях РФ и Азербайджана "кризисом эмоций"
15:48Зависли над землей в темноте: в Севастополе спасли пятерых альпинистов
15:41В Крыму подрядчик идет под суд за хищение 12 млн при строительстве ЖК
15:27Лондон передал Киеву сотни ракет для систем ПВО
15:14Бензин в Крыму можно будет купить еще на 18 автозаправках
15:02В Севастополе отменили воздушную тревогу
14:59Крым хочет торговать овощами, мясом и молоком из исторических регионов
14:47Воздушную тревогу объявили в Севастополе
14:37Сильный ветер и ливни накроют Севастополь в субботу
14:24В Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеров
14:15В Севастополе жильцы 70 лет добивались ремонта многоквартирного дома
13:44Пугающие цифры: Украина потеряла почти 10 тысяч солдат за неделю
13:32Сбросивший с балкона малолетнюю дочь отец арестован
13:22На Украине разбита инфраструктура для для переброски оружия ВСУ
13:09У Крымского моста выросла очередь
13:05Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Лента новостейМолния