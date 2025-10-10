Рейтинг@Mail.ru
В Туапсе ФСБ задержала подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251010/v-tuapse-fsb-zaderzhala-podozrevaemogo-v-podzhoge-vyshki-sotovoy-svyazi-1150109551.html
В Туапсе ФСБ задержала подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи
В Туапсе ФСБ задержала подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи - РИА Новости Крым, 10.10.2025
В Туапсе ФСБ задержала подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи
В Туапсе задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге оборудования телекоммуникационной компании, сообщает полиция Кубани. РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T16:37
2025-10-10T16:37
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
туапсе
краснодарский край
происшествия
поджог
умвд россии по краснодарскому краю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/18/1120968077_0:79:1594:976_1920x0_80_0_0_0994a60832bacedda82f63c1250f1df4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Туапсе задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге оборудования телекоммуникационной компании, сообщает полиция Кубани.По данным правоохранительных органов, мужчина облил горючей жидкостью и поджег вышку сотовой связи, расположенную вблизи села Холодный Родник. Его задержали по месту проживания. Сумма причиненного ущерба устанавливается.Ранее сообщалось, что в Мордовии сотрудники ФСБ задержали 18-летнего местного жителя, который по заданию украинских спецслужб поджигал релейные шкафы на железной дороге и привлекал к этой преступной деятельности подростков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя передавал Украине данные о позициях российской ПВОПодростки из четырех регионов России готовили терактыПодросток совершил поджог на перегоне железной дороги в Подмосковье
туапсе
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/18/1120968077_95:0:1500:1054_1920x0_80_0_0_8d850745d0f996bb139e6785911a59e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, туапсе, краснодарский край, происшествия, поджог, умвд россии по краснодарскому краю
В Туапсе ФСБ задержала подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи

Полиция и ФСБ задержали подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи жителя Туапсе

16:37 10.10.2025
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ РФ
© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Туапсе задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге оборудования телекоммуникационной компании, сообщает полиция Кубани.
По данным правоохранительных органов, мужчина облил горючей жидкостью и поджег вышку сотовой связи, расположенную вблизи села Холодный Родник. Его задержали по месту проживания. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Туапсинцу грозит до пяти лет лишения свободы", – уточнили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Мордовии сотрудники ФСБ задержали 18-летнего местного жителя, который по заданию украинских спецслужб поджигал релейные шкафы на железной дороге и привлекал к этой преступной деятельности подростков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Житель Севастополя передавал Украине данные о позициях российской ПВО
Подростки из четырех регионов России готовили теракты
Подросток совершил поджог на перегоне железной дороги в Подмосковье
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиТуапсеКраснодарский крайПроисшествияПоджогУМВД России по Краснодарскому краю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:51В "Артеке" завершается строительство Центра инновационных технологий
18:42"Ситуация сложная": киевлян призвали запасаться продуктами и лекарствами
18:34Трамп поблагодарил Путина за слова об усилиях по решению кризисов
18:05Когда могут пройти выборы на Украине и на чью сторону станет Запад
17:45Скорый поезд Симферополь – Санкт-Петербург переходит на зимний график
17:31Экстренное предупреждение объявили по Симферополю из-за сильного дождя
17:07Россия пошла на определенные уступки на саммите в Анкоридже – Кремль
16:45Путин назвал нелепым заявление Зеленского о Нобелевской премии для Трампа
16:37В Туапсе ФСБ задержала подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи
16:30Путин высказался о трудовых мигрантах в России
16:2622 ветерана СВО проходят обучение и стажировку по программе "Герои Крыма"
16:16Путин анонсировал появление нового оружия у России
16:06Россия и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске - Путин
15:59Часть Симферополя обесточена
15:58Путин озвучил ответ России на возможную передачу Tomahawk Украине
15:53Путин назвал ситуацию в отношениях РФ и Азербайджана "кризисом эмоций"
15:48Зависли над землей в темноте: в Севастополе спасли пятерых альпинистов
15:41В Крыму подрядчик идет под суд за хищение 12 млн при строительстве ЖК
15:27Лондон передал Киеву сотни ракет для систем ПВО
15:14Бензин в Крыму можно будет купить еще на 18 автозаправках
Лента новостейМолния