В Туапсе ФСБ задержала подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи
В Туапсе ФСБ задержала подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи - РИА Новости Крым, 10.10.2025
В Туапсе ФСБ задержала подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи
В Туапсе задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге оборудования телекоммуникационной компании, сообщает полиция Кубани. РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T16:37
2025-10-10T16:37
2025-10-10T16:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Туапсе задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге оборудования телекоммуникационной компании, сообщает полиция Кубани.По данным правоохранительных органов, мужчина облил горючей жидкостью и поджег вышку сотовой связи, расположенную вблизи села Холодный Родник. Его задержали по месту проживания. Сумма причиненного ущерба устанавливается.Ранее сообщалось, что в Мордовии сотрудники ФСБ задержали 18-летнего местного жителя, который по заданию украинских спецслужб поджигал релейные шкафы на железной дороге и привлекал к этой преступной деятельности подростков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя передавал Украине данные о позициях российской ПВОПодростки из четырех регионов России готовили терактыПодросток совершил поджог на перегоне железной дороги в Подмосковье
В Туапсе ФСБ задержала подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи
Полиция и ФСБ задержали подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи жителя Туапсе