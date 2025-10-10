https://crimea.ria.ru/20251010/v-tuapse-fsb-zaderzhala-podozrevaemogo-v-podzhoge-vyshki-sotovoy-svyazi-1150109551.html

В Туапсе ФСБ задержала подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Туапсе задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге оборудования телекоммуникационной компании, сообщает полиция Кубани.По данным правоохранительных органов, мужчина облил горючей жидкостью и поджег вышку сотовой связи, расположенную вблизи села Холодный Родник. Его задержали по месту проживания. Сумма причиненного ущерба устанавливается.Ранее сообщалось, что в Мордовии сотрудники ФСБ задержали 18-летнего местного жителя, который по заданию украинских спецслужб поджигал релейные шкафы на железной дороге и привлекал к этой преступной деятельности подростков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя передавал Украине данные о позициях российской ПВОПодростки из четырех регионов России готовили терактыПодросток совершил поджог на перегоне железной дороги в Подмосковье

