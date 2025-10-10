https://crimea.ria.ru/20251010/v-arteke-zavershaetsya-stroitelstvo-tsentra-innovatsionnykh-tekhnologiy--1150111271.html

В "Артеке" завершается строительство Центра инновационных технологий

В "Артеке" завершается строительство Центра инновационных технологий - РИА Новости Крым, 10.10.2025

В "Артеке" завершается строительство Центра инновационных технологий

Строительство Центра инновационных образовательных технологий в лагере "Солнечный" завершается на территории международного детского центра "Артек", сообщил... РИА Новости Крым, 10.10.2025

2025-10-10T18:51

2025-10-10T18:51

2025-10-10T18:42

мдц "артек"

марат хуснуллин

крым

строительство

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111464/12/1114641265_620:109:3498:1728_1920x0_80_0_0_ff06053e098f597f916c775022f3ea69.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Строительство Центра инновационных образовательных технологий в лагере "Солнечный" завершается на территории международного детского центра "Артек", сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Мы проводим большую работу по строительству новых и реконструкции существующих объектов в "Артеке" в рамках госпрограммы по социально-экономическому развитию Республики Крым и города Севастополя. В настоящее время завершается строительство здания Центра инновационных образовательных технологий в "Артеке", – приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.По его словам, на текущий момент в здании центра работы завершены на 90%.В релизе уточняется, что центр рассчитан на 1,2 тысячи учащихся. Помимо учебных классов, там появятся репетиционные и артистические залы, амфитеатр, современные мастерские и лаборатории, универсальный зал на 700 мест и многое другое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", марат хуснуллин, крым, строительство, новости крыма