В "Артеке" завершается строительство Центра инновационных технологий
2025-10-10T18:51
2025-10-10T18:51
2025-10-10T18:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Строительство Центра инновационных образовательных технологий в лагере "Солнечный" завершается на территории международного детского центра "Артек", сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Мы проводим большую работу по строительству новых и реконструкции существующих объектов в "Артеке" в рамках госпрограммы по социально-экономическому развитию Республики Крым и города Севастополя. В настоящее время завершается строительство здания Центра инновационных образовательных технологий в "Артеке", – приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.По его словам, на текущий момент в здании центра работы завершены на 90%.В релизе уточняется, что центр рассчитан на 1,2 тысячи учащихся. Помимо учебных классов, там появятся репетиционные и артистические залы, амфитеатр, современные мастерские и лаборатории, универсальный зал на 700 мест и многое другое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
