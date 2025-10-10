https://crimea.ria.ru/20251010/v-anape-voditel-zadavil-peshekhoda-na-trotuare-i-uekhal-1150097120.html
В Анапе водитель задавил пешехода на тротуаре и уехал
В Анапе водитель задавил пешехода на тротуаре и уехал - РИА Новости Крым, 10.10.2025
В Анапе водитель задавил пешехода на тротуаре и уехал
В Анапе разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода на тротуаре и скрылся с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T08:48
2025-10-10T08:48
2025-10-10T08:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Анапе разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода на тротуаре и скрылся с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.По данным полиции, ДТП произошло 10 октября около полуночи на улице Терской. Водитель Lada не выбрал безопасную скорость, влетел на тротуар и сбил 40-летнего местного жителя.Сейчас сотрудники полиции ведут розыск злоумышленника.
В Анапе водитель задавил пешехода на тротуаре и уехал
В Анапе водитель Lada насмерть сбил пешехода на тротуаре и скрылся