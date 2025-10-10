Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20251010/v-anape-voditel-zadavil-peshekhoda-na-trotuare-i-uekhal-1150097120.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Анапе разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода на тротуаре и скрылся с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.По данным полиции, ДТП произошло 10 октября около полуночи на улице Терской. Водитель Lada не выбрал безопасную скорость, влетел на тротуар и сбил 40-летнего местного жителя.Сейчас сотрудники полиции ведут розыск злоумышленника.
анапа, дтп, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия
В Анапе водитель задавил пешехода на тротуаре и уехал

В Анапе водитель Lada насмерть сбил пешехода на тротуаре и скрылся

08:48 10.10.2025
 
© РИА Новости КрымАвтомобили полиции
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Анапе разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода на тротуаре и скрылся с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.
По данным полиции, ДТП произошло 10 октября около полуночи на улице Терской. Водитель Lada не выбрал безопасную скорость, влетел на тротуар и сбил 40-летнего местного жителя.
"После он продолжил движение, и столкнувшись с припаркованным авто, скрылся с места ДТП. Пешеход скончался в больнице", - проинформировали правоохранители.
Сейчас сотрудники полиции ведут розыск злоумышленника.
