В Алуштинском аквариуме родились уникальные скаты из Амазонки: видео
2025-10-10T20:48
2025-10-10T20:48
2025-10-10T19:35
крым
виктор жиленко
алушта
новости крыма
животные
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Алуштинском аквариуме произошел редкий случай: у пары скатов из разных притоков Амазонки родились сразу четыре детеныша, сообщает директор Виктор Жиленко.Он отметил, что ожидалось появление одного или двух малышей, однако на свет появилось сразу четыре. Пока детеныши маленькие, их поместили в отдельный аквариум, чтобы защитить от возможных нападок со стороны соседей. Для первых дней предусмотрена специальная пища – мелкие червячки, которыми их будут кормить, чтобы малыши начали питаться и расти. Когда скаты подрастут, их вернут в основной аквариум к родителям.Ранее сообщалось, что в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму у пары пингвинов Гумбольдта родился птенец, что является уникальным событием для региона, поскольку эти пингвины очень редко размножаются в неволе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии строят самый большой в мире крокодиляриумМолодого баклана с травмой крыла спасли на набережной Алушты"Салон красоты для альпак": в Крыму начался сезон стрижек
крым
алушта
крым, виктор жиленко, алушта, новости крыма, животные
