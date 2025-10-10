Рейтинг@Mail.ru
Трамп поблагодарил Путина за слова об усилиях по решению кризисов - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Трамп поблагодарил Путина за слова об усилиях по решению кризисов
Трамп поблагодарил Путина за слова об усилиях по решению кризисов
Трамп поблагодарил Путина за слова об усилиях по решению кризисов
Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского лидера Владимира Путина после его слов об усилиях главы Соединенных Штатов по решению кризисов в мире. РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T18:34
2025-10-10T18:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского лидера Владимира Путина после его слов об усилиях главы Соединенных Штатов по решению кризисов в мире.Ранее Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан заявил, что Трамп реально много делает, чтобы разрешить сложные и продолжительные кризисы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Трамп поблагодарил Путина за слова об усилиях по решению кризисов

Трамп поблагодарил Путина за слова об усилиях американского лидера по решению кризисов

18:34 10.10.2025
 
© AP Photo Alex Brandon Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского лидера Владимира Путина после его слов об усилиях главы Соединенных Штатов по решению кризисов в мире.
"Спасибо вам, президент Путин!" - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social, прикрепив цитаты и видео выступления президента РФ.
Ранее Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан заявил, что Трамп реально много делает, чтобы разрешить сложные и продолжительные кризисы.
