Трамп поблагодарил Путина за слова об усилиях по решению кризисов
2025-10-10T18:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского лидера Владимира Путина после его слов об усилиях главы Соединенных Штатов по решению кризисов в мире.Ранее Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан заявил, что Трамп реально много делает, чтобы разрешить сложные и продолжительные кризисы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
