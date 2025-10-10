Рейтинг@Mail.ru
"Ситуация сложная": киевлян призвали запасаться продуктами и лекарствами - РИА Новости Крым, 10.10.2025
"Ситуация сложная": киевлян призвали запасаться продуктами и лекарствами
"Ситуация сложная": киевлян призвали запасаться продуктами и лекарствами - РИА Новости Крым, 10.10.2025
"Ситуация сложная": киевлян призвали запасаться продуктами и лекарствами
Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей украинской столицы о высокой вероятности новых ударов по энергетической инфраструктуре и призвал горожан запасаться РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T18:42
2025-10-10T18:42
киев
виталий кличко
удары по украине
новости
украина
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей украинской столицы о высокой вероятности новых ударов по энергетической инфраструктуре и призвал горожан запасаться водой, продуктами и медикаментами.По словам Кличко, Киев "пережил одну из самых сложных по последствиям атак". Восстановление электроснабжения продолжается.Мэр охарактеризовал ситуацию как "сложную" и призвал "говорить правду, а не заниматься самоуспокоением".Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды, сообщал ранее в пятницу мэр Виталий Кличко.10 октября украинская компания "Укрэнерго" сообщила, что в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях поражены энергообъекты, в регионах странны введены аварийные отключения электричества. Уточняется, что повреждения получили теплоэлектростанции, также серьезно повреждено оборудование ТЭС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: повреждены энергетика и ж/д инфраструктураНанесены удары по энергетике и нефтяной промышленности на УкраинеУдары по Украине: взрывами повреждена критическая инфраструктура
"Ситуация сложная": киевлян призвали запасаться продуктами и лекарствами

18:42 10.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей украинской столицы о высокой вероятности новых ударов по энергетической инфраструктуре и призвал горожан запасаться водой, продуктами и медикаментами.
"Я обращаюсь к жителям Киева максимально сосредоточиться и действовать прагматично. Сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания. Подготовить теплые вещи. Не игнорировать сигналы тревоги", - написал градоначальник в своем в Telegram-канале.
По словам Кличко, Киев "пережил одну из самых сложных по последствиям атак". Восстановление электроснабжения продолжается.
Мэр охарактеризовал ситуацию как "сложную" и призвал "говорить правду, а не заниматься самоуспокоением".
Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды, сообщал ранее в пятницу мэр Виталий Кличко.
10 октября украинская компания "Укрэнерго" сообщила, что в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях поражены энергообъекты, в регионах странны введены аварийные отключения электричества. Уточняется, что повреждения получили теплоэлектростанции, также серьезно повреждено оборудование ТЭС.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Украине: повреждены энергетика и ж/д инфраструктура
Нанесены удары по энергетике и нефтяной промышленности на Украине
Удары по Украине: взрывами повреждена критическая инфраструктура
 
