"Ситуация сложная": киевлян призвали запасаться продуктами и лекарствами

2025-10-10T18:42
2025-10-10T18:42
2025-10-10T18:42
Кличко призвал киевлян запасаться продуктами и водой перед новыми возможными атаками
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей украинской столицы о высокой вероятности новых ударов по энергетической инфраструктуре и призвал горожан запасаться водой, продуктами и медикаментами.
"Я обращаюсь к жителям Киева максимально сосредоточиться и действовать прагматично. Сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания. Подготовить теплые вещи. Не игнорировать сигналы тревоги", - написал градоначальник в своем в Telegram-канале.
По словам Кличко, Киев "пережил одну из самых сложных по последствиям атак". Восстановление электроснабжения продолжается.
Мэр охарактеризовал ситуацию как "сложную" и призвал "говорить правду, а не заниматься самоуспокоением".
Серия мощных взрывов
прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды, сообщал ранее в пятницу мэр Виталий Кличко.
10 октября украинская компания "Укрэнерго" сообщила, что в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях поражены энергообъекты, в регионах странны введены аварийные отключения электричества. Уточняется, что повреждения получили теплоэлектростанции, также серьезно повреждено оборудование ТЭС.
