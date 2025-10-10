https://crimea.ria.ru/20251010/situatsiya-slozhnaya-kievlyan-prizvali-zapasatsya-produktami-i-lekarstvami-1150111755.html

"Ситуация сложная": киевлян призвали запасаться продуктами и лекарствами

"Ситуация сложная": киевлян призвали запасаться продуктами и лекарствами - РИА Новости Крым, 10.10.2025

"Ситуация сложная": киевлян призвали запасаться продуктами и лекарствами

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей украинской столицы о высокой вероятности новых ударов по энергетической инфраструктуре и призвал горожан запасаться

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей украинской столицы о высокой вероятности новых ударов по энергетической инфраструктуре и призвал горожан запасаться водой, продуктами и медикаментами.По словам Кличко, Киев "пережил одну из самых сложных по последствиям атак". Восстановление электроснабжения продолжается.Мэр охарактеризовал ситуацию как "сложную" и призвал "говорить правду, а не заниматься самоуспокоением".Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды, сообщал ранее в пятницу мэр Виталий Кличко.10 октября украинская компания "Укрэнерго" сообщила, что в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях поражены энергообъекты, в регионах странны введены аварийные отключения электричества. Уточняется, что повреждения получили теплоэлектростанции, также серьезно повреждено оборудование ТЭС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: повреждены энергетика и ж/д инфраструктураНанесены удары по энергетике и нефтяной промышленности на УкраинеУдары по Украине: взрывами повреждена критическая инфраструктура

