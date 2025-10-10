Российские дипломаты посетили главу офиса Sputnik Азербайджан
Российские дипломаты посетили главу офиса Sputnik Азербайджан Картавых - Захарова
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Представители российского посольства в Баку посетили главу Sputnik Азербайджан Игоря Картавых, который был недавно переведен под домашний арест. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В пятницу гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения на домашний арест, он находится в Баку.
"Представители посольства посетили Картавых, который был на днях переведен под домашний арест. Все это время российские дипломаты были с ним на связи, оказывали необходимую помощь, учитывая состояние его здоровья, при содействии азербайджанской стороны", - цитирует Захарову РИА Новости.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца.
Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
Россия будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане, заявлял в связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявлял, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит как намеренный шаг к ухудшению отношений между двумя странами.