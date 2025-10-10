https://crimea.ria.ru/20251010/rossiyskie-diplomaty-posetili-glavu-ofisa-sputnik-azerbaydzhan-1150101777.html

Российские дипломаты посетили главу офиса Sputnik Азербайджан

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Представители российского посольства в Баку посетили главу Sputnik Азербайджан Игоря Картавых, который был недавно переведен под домашний арест. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В пятницу гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения на домашний арест, он находится в Баку.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца.Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.Россия будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане, заявлял в связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявлял, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит как намеренный шаг к ухудшению отношений между двумя странами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

