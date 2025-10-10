https://crimea.ria.ru/20251010/reyd-v-sevastopole-zakryt-1150095475.html

Рейд в Севастополе закрыт

Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости Крым, 10.10.2025

Рейд в Севастополе закрыт

Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил сообщение через бухту. Об этом сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 10.10.2025

2025-10-10T06:43

2025-10-10T06:43

2025-10-10T06:43

севастополь

паромы и катера в севастополе

транспорт

общественный транспорт

морской транспорт

департамент транспорта севастополя

логистика

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326731_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0b3db3ce1a3c390ae534be803e8d9bd4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил сообщение через бухту. Об этом сообщает профильный городской департамент.О причинах остановки морского движения не сообщается. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.В пятницу в Севастополе, как и по всему Крыму, объявлено штормовое предупреждение. Накануне в МЧС предупредили, что 10 октября порывы северо-западного ветра в Севастополе могут достигнуть 15–20 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, логистика, новости севастополя