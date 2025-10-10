https://crimea.ria.ru/20251010/reyd-v-sevastopole-zakryt-1150095475.html
Рейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Рейд в Севастополе закрыт
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил сообщение через бухту. Об этом сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T06:43
2025-10-10T06:43
2025-10-10T06:43
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
логистика
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326731_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0b3db3ce1a3c390ae534be803e8d9bd4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил сообщение через бухту. Об этом сообщает профильный городской департамент.О причинах остановки морского движения не сообщается. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.В пятницу в Севастополе, как и по всему Крыму, объявлено штормовое предупреждение. Накануне в МЧС предупредили, что 10 октября порывы северо-западного ветра в Севастополе могут достигнуть 15–20 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326731_23:0:1463:1080_1920x0_80_0_0_7d793629f213295180c51e8e42b18c13.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, логистика, новости севастополя
Рейд в Севастополе закрыт
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт