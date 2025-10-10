https://crimea.ria.ru/20251010/putin-nazval-situatsiyu-v-otnosheniyakh-rf-i-azerbaydzhana-krizisom-emotsiy-1150108067.html

Путин назвал ситуацию в отношениях РФ и Азербайджана "кризисом эмоций"

10.10.2025

Ситуацию между Россией и Азербайджаном нельзя называть кризисом межгосударственных отношений, скорее это был кризис эмоций. Об этом заявил президент РФ Владимир

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Ситуацию между Россией и Азербайджаном нельзя называть кризисом межгосударственных отношений, скорее это был кризис эмоций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Душанбе."Я бы не говорил, что у нас был какой-то кризис межгосударственных отношений. Если бы это был кризис межгосударственных отношений, то тогда у нас не было бы роста торгово-экономических связей. А он, несмотря на все, что мы видели и с чем столкнулись, значительный рост продолжился. Какой же это кризис межгосударственных отношений? Я бы сказал, что такой кризис эмоций", - сказал российский лидер.Он напомнил в этой связи произошедшую трагедию с самолетом AZAL. По словам Путина, "нужно было время, чтобы с этим разобраться": провести экспертизы, расшифровать "черные ящики", сопоставить их сведения со всеми данными, проверить их, проанализировать информацию диспетчерских служб. Это очень напряженная, большая и кропотливая работа, в которой нельзя допускать ошибок, подчеркнул президент РФ.Путин также выразил надежду, что Москва и Баку "эту страницу перевернули", пойдут дальше и без всяких осложнений будут развивать контакты и реализовывать те большие планы, которые есть у обеих стран в логистике, промышленной кооперации, гуманитарной сфере.Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии. По данным казахстанского минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.В конце прошлого года глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал, что самолет AZAL не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства; его ввели из-за попытки украинских боевиков совершить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в Грозном и Владикавказе.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

