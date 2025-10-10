https://crimea.ria.ru/20251010/osen-vozmet-revansh-prognoz-na-vykhodnye-v-krymu-ot-fobos-1150110849.html
Осень возьмет реванш: прогноз на выходные в Крыму от ФОБОС
Осень возьмет реванш: прогноз на выходные в Крыму от ФОБОС - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Осень возьмет реванш: прогноз на выходные в Крыму от ФОБОС
В Крыму в предстоящие выходные сохранится дождливая и прохладная погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости Крым, 10.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в предстоящие выходные сохранится дождливая и прохладная погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.

"В субботу ложбина североатлантического циклона проведет ребрендинг циклонической депрессии – она начнет усиливаться, вовлекая в свою циркуляцию новые полчища дождевых туч. В светлое время суток возможны интенсивные ливни, выльется как минимум 20 миллиметров осадков", – рассказал эксперт.

По его словам, в ночные часы температура опустится до +8…+11 градусов, днем – не выше +11…+14. Западный ветер немного ослабнет до 4-9 метров в секунду.

В воскресенье дожди станут кратковременными и менее интенсивными – до 1-2 миллиметров осадков.

"Под утро температура понизится до +6…+9, днем – +12…+15. Финал недели будет пасмурным, дождливым и прохладным", – отметил Тишковец.

Он добавил, что такие температурные показатели даже ниже климатической нормы октября – дневная температура в Симферополе обычно держится около +17,5 градусов.
Осень возьмет реванш: прогноз на выходные в Крыму от ФОБОС
На выходных Крым накроют дожди и наступит похолодание – прогноз погоды от ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым.
В Крыму в предстоящие выходные сохранится дождливая и прохладная погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"В субботу ложбина североатлантического циклона проведет ребрендинг циклонической депрессии – она начнет усиливаться, вовлекая в свою циркуляцию новые полчища дождевых туч. В светлое время суток возможны интенсивные ливни, выльется как минимум 20 миллиметров осадков", – рассказал эксперт.
По его словам, в ночные часы температура опустится до +8…+11 градусов, днем – не выше +11…+14. Западный ветер немного ослабнет до 4-9 метров в секунду.
В воскресенье дожди станут кратковременными и менее интенсивными – до 1-2 миллиметров осадков.
"Под утро температура понизится до +6…+9, днем – +12…+15. Финал недели будет пасмурным, дождливым и прохладным", – отметил Тишковец.
Он добавил, что такие температурные показатели даже ниже климатической нормы октября – дневная температура в Симферополе обычно держится около +17,5 градусов.
