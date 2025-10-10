https://crimea.ria.ru/20251010/osen-vozmet-revansh-prognoz-na-vykhodnye-v-krymu-ot-fobos-1150110849.html

Осень возьмет реванш: прогноз на выходные в Крыму от ФОБОС

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в предстоящие выходные сохранится дождливая и прохладная погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По его словам, в ночные часы температура опустится до +8…+11 градусов, днем – не выше +11…+14. Западный ветер немного ослабнет до 4-9 метров в секунду.В воскресенье дожди станут кратковременными и менее интенсивными – до 1-2 миллиметров осадков."Под утро температура понизится до +6…+9, днем – +12…+15. Финал недели будет пасмурным, дождливым и прохладным", – отметил Тишковец.Он добавил, что такие температурные показатели даже ниже климатической нормы октября – дневная температура в Симферополе обычно держится около +17,5 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ветер и ливни накроют Севастополь в субботуОчень сильные дожди и штормовой ветер задержатся в КрымуШторм в Крыму - энергетики ввели режим повышенной готовности

