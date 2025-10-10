https://crimea.ria.ru/20251010/nobelevskaya-premiya-mira-i-impuls-ankoridzha-glavnoe-za-den-1150112907.html

Нобелевская премия мира и "импульс Анкориджа": главное за день

Нобелевская премия мира и "импульс Анкориджа": главное за день

2025-10-10T21:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Нобелевская премия мира присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске. Массированные удары нанесены по украинской энергетике – в регионах введены аварийные отключения света. Владимир Путин оценил ситуацию с российско-азербайджанскими отношениями. Россия ответит усилением ПВО на поставки ракет Tomahawk Украине. Главе редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменили меру пресечения. В Крыму бензин в продаже появится еще на 18 АЗС с 11 октября.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Присуждение Нобелевской премии мираОдним из основных претендентов на Нобелевскую премию мира в 2025 году считался Дональд Трамп, но награду получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корине Мачадо. Нобелевской премии мира ее удостоили за "неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии", отметили в стокгольмском комитете.Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, комментируя по просьбе журналиста это событие, отметил, что Трамп реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы. Путин, в частности, подчеркнул, что американский лидер искренне стремится к урегулированию украинского конфликта.Потенциал договоренностей на АляскеНа той же пресс-конференции президент РФ заявил, что в украинском урегулировании Москва и Вашингтон остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что "импульс Анкориджа" сохраняется, несмотря на сложную обстановку и на то, что Стамбульский переговорный процесс сейчас стоит на паузе из-за позиции киевского режима.Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что договоренности, которые достигнуты между двумя президентами на Аляске, – это "основа всех договоренностей", и их потенциал "совершенно не исчерпан".Удары по украинской энергетикеУкраинская компания "Укрэнерго" сообщила, что в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях поражены энергообъекты, в регионах странны введены аварийные отключения электричества. Уточняется, что повреждения получили теплоэлектростанции, также серьезно повреждено оборудование ТЭС.В частности, серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды, сообщил пятницу мэр Виталий Кличко. Градоначальник призвал киевлян готовиться к новым ударам и запасаться водой, продуктами, медикаментами и теплыми вещами.Как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, взрывы на объектах критической инфраструктуры произошли утром в пятницу на всей территории Украины. В Запорожье перекрыта плотина Днепропетровской гидроэлектростанции.Отношения РФ и АзербайджанаСитуацию между Россией и Азербайджаном нельзя называть кризисом межгосударственных отношений, скорее это был кризис эмоций, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Душанбе .По словам российского лидера, завершается расследование катастрофы с самолетом AZAL. Путин также выразил надежду, что Москва и Баку "эту страницу перевернули", пойдут дальше и без всяких осложнений будут развивать контакты и реализовывать те большие планы, которые есть у обеих стран в логистике, промышленной кооперации, гуманитарной сфере.Ответ России на поставки Tomahawk УкраинеОтветом России на возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk станет усиление системы противовоздушной обороны, заявил президент РФ Владимир Путин .Он добавил, что угрозы Владимира Зеленского ударить данными ракетами по Кремлю – часть не только шантажа, но и "понтажа".Российский лидер также пообещал в скором времени сообщить о новом оружии, которое будет в распоряжении Вооруженных сил РФ. Его испытания идут успешно.Изменение меры пресечения главреду Sputnik АзербайджанГлаве редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест, сообщил гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Сейчас Картавых находится в Баку.Бензина на АЗС КрымаВ Крыму купить бензин можно будет еще на 18 заправках, дополнительные АЗС начнут работать с 11 октября, сообщил глава республики Сергей Аксенов Актуальные адреса АЗС будут опубликованы на портале правительства Республики Крым и на сайте министерства топлива и энергетики РК.Аксенов отметил, что мероприятия по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики согласованы с федеральными органами власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

