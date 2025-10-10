https://crimea.ria.ru/20251010/na-ukraine-razbita-infrastruktura-dlya-dlya-perebroski-oruzhiya-vsu-1150103130.html

На Украине разбита инфраструктура для для переброски оружия ВСУ

На Украине разбита инфраструктура для для переброски оружия ВСУ

Один массированный и шесть групповых ударов нанесены по военным и энергетическим объектам на Украине в течение недели. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Один массированный и шесть групповых ударов нанесены по военным и энергетическим объектам на Украине в течение недели. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, были разбиты пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.В ночь на 10 октября массированным ударом с применением "Кинжалов" на Украине были поражены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Это стало ответом на террористические удары киевского режима по гражданским объектам на территории России.Накануне были нанесены удары по портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется иногда по всей стране.

