На Украине разбита инфраструктура для для переброски оружия ВСУ
На Украине разбита инфраструктура для для переброски оружия ВСУ - РИА Новости Крым, 10.10.2025
На Украине разбита инфраструктура для для переброски оружия ВСУ
Один массированный и шесть групповых ударов нанесены по военным и энергетическим объектам на Украине в течение недели. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T13:22
2025-10-10T13:22
2025-10-10T13:22
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
украина
удары по украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Один массированный и шесть групповых ударов нанесены по военным и энергетическим объектам на Украине в течение недели. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, были разбиты пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.В ночь на 10 октября массированным ударом с применением "Кинжалов" на Украине были поражены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Это стало ответом на террористические удары киевского режима по гражданским объектам на территории России.Накануне были нанесены удары по портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется иногда по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе горят порт и объекты энергетикиУдары по Украине: в девяти областях ввели аварийные отключения светаНа Украине уничтожен поезд для переброски подразделений ВСУ
украина
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, удары по украине
На Украине разбита инфраструктура для для переброски оружия ВСУ
Шесть групповых ударов нанесено по Украине за неделю – что уничтожено
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Один массированный и шесть групповых ударов нанесены по военным и энергетическим объектам на Украине в течение недели. Об этом сообщили в Минобороны.
"Поражены предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетики Украины, железнодорожная и морская инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и военной техники ВСУ, склады горючего, места хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов", - уточняется в недельной сводке военного ведомства.
Кроме того, были разбиты пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
В ночь на 10 октября массированным ударом
с применением "Кинжалов" на Украине были поражены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Это стало ответом на террористические удары киевского режима по гражданским объектам на территории России.
Накануне были нанесены удары по портовым сооружениям
, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.
Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется иногда по всей стране.
