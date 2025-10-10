https://crimea.ria.ru/20251010/mikrorayon-simferopolya-ostalsya-bez-sveta-1150108391.html

Часть Симферополя обесточена

Часть Симферополя обесточена

Жители больше 20 улиц микрорайона Маршала Жукова в Симферополе остались без электричества в связи с аварией. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 10.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Жители больше 20 улиц микрорайона Маршала Жукова в Симферополе остались без электричества в связи с аварией. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Аварийные бригады уже работают на месте. Свет симферопольцам обещают дать в течение трех часов.Кроме того, в пятницу из-а аварии без света жители поселков Вилино, Береговое, Песчаное, Табачное, Богатое Ущелье, Новополье, Путиловка, Поляна в Бахчисарайском районе.Кроме того, из-за аварий на сетях в пятницу утром частично обесточены Симферопольский, Черноморский и Сакский районы Крыма.Накануне на предприятии "Крымэнерго" ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды на полуострове. Энергетики сформировали дополнительные восстановительные бригады и подготовили необходимую технику и материалы.В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. 9-11 октября на полуострове ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, в горах и на ЮБК - до 25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

