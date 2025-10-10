Рейтинг@Mail.ru
Часть Симферополя обесточена - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251010/mikrorayon-simferopolya-ostalsya-bez-sveta-1150108391.html
Часть Симферополя обесточена
Часть Симферополя обесточена - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Часть Симферополя обесточена
Жители больше 20 улиц микрорайона Маршала Жукова в Симферополе остались без электричества в связи с аварией. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T15:59
2025-10-10T15:59
крым
симферополь
гуп рк "крымэнерго"
энергетика
энергосистема крыма
электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
бахчисарайский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1b/1142963344_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b74b27543bdf46e215c60f6d0b4e7e17.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Жители больше 20 улиц микрорайона Маршала Жукова в Симферополе остались без электричества в связи с аварией. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Аварийные бригады уже работают на месте. Свет симферопольцам обещают дать в течение трех часов.Кроме того, в пятницу из-а аварии без света жители поселков Вилино, Береговое, Песчаное, Табачное, Богатое Ущелье, Новополье, Путиловка, Поляна в Бахчисарайском районе.Кроме того, из-за аварий на сетях в пятницу утром частично обесточены Симферопольский, Черноморский и Сакский районы Крыма.Накануне на предприятии "Крымэнерго" ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды на полуострове. Энергетики сформировали дополнительные восстановительные бригады и подготовили необходимую технику и материалы.В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. 9-11 октября на полуострове ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, в горах и на ЮБК - до 25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1b/1142963344_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a9c29449304f78c8649bf887b4937dd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, гуп рк "крымэнерго", энергетика, энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, бахчисарайский район
Часть Симферополя обесточена

В Симферополе больше 20 улиц остались без электричества из-за аварии

15:59 10.10.2025
 
© КрымэнергоинформЭлектроподстанция в Крыму
Электроподстанция в Крыму
© Крымэнергоинформ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Жители больше 20 улиц микрорайона Маршала Жукова в Симферополе остались без электричества в связи с аварией. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".

"Без света улицы Долинная, Маршала Жукова, Героев Сталинграда, Уркуста, Кок-Козь, Долинная, Таврическая, Спартанская, Буюк-Яшлав, Дертколь, Къарагъач, Буюк-Яшлав, Армутлыкъ, Тав-Даир, Къалымтай, Дерекой, Аджы-Эли, Чешмеджи, Алма-Тамак, Акъ-Меджит, Фотисала, Орталан, Нузета, Хайри Эмир-заде; переулок Дертколь", - сказано в сообщении.

Аварийные бригады уже работают на месте. Свет симферопольцам обещают дать в течение трех часов.
Кроме того, в пятницу из-а аварии без света жители поселков Вилино, Береговое, Песчаное, Табачное, Богатое Ущелье, Новополье, Путиловка, Поляна в Бахчисарайском районе.
Кроме того, из-за аварий на сетях в пятницу утром частично обесточены Симферопольский, Черноморский и Сакский районы Крыма.
Накануне на предприятии "Крымэнерго" ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды на полуострове. Энергетики сформировали дополнительные восстановительные бригады и подготовили необходимую технику и материалы.
В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. 9-11 октября на полуострове ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, в горах и на ЮБК - до 25 м/с.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСимферопольГУП РК "Крымэнерго"ЭнергетикаЭнергосистема КрымаЭлектроэнергияЭлектросетиОтключение электроэнергии в КрымуНовости КрымаБахчисарайский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16Путин анонсировал появление нового оружия у России
16:06Россия и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске - Путин
15:59Часть Симферополя обесточена
15:58Путин озвучил ответ России на возможную передачу Tomahawk Украине
15:53Путин назвал ситуацию в отношениях РФ и Азербайджана "кризисом эмоций"
15:48Зависли над землей в темноте: в Севастополе спасли пятерых альпинистов
15:41В Крыму подрядчик идет под суд за хищение 12 млн при строительстве ЖК
15:27Лондон передал Киеву сотни ракет для систем ПВО
15:14Бензин в Крыму можно будет купить еще на 18 автозаправках
15:02В Севастополе отменили воздушную тревогу
14:59Крым хочет торговать овощами, мясом и молоком из исторических регионов
14:47Воздушную тревогу объявили в Севастополе
14:37Сильный ветер и ливни накроют Севастополь в субботу
14:24В Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеров
14:15В Севастополе жильцы 70 лет добивались ремонта многоквартирного дома
13:44Пугающие цифры: Украина потеряла почти 10 тысяч солдат за неделю
13:32Сбросивший с балкона малолетнюю дочь отец арестован
13:22На Украине разбита инфраструктура для для переброски оружия ВСУ
13:09У Крымского моста выросла очередь
13:05Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Лента новостейМолния