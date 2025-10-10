https://crimea.ria.ru/20251010/mikrorayon-simferopolya-ostalsya-bez-sveta-1150108391.html
Часть Симферополя обесточена
Часть Симферополя обесточена - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Часть Симферополя обесточена
Жители больше 20 улиц микрорайона Маршала Жукова в Симферополе остались без электричества в связи с аварией. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T15:59
2025-10-10T15:59
2025-10-10T15:59
крым
симферополь
гуп рк "крымэнерго"
энергетика
энергосистема крыма
электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
бахчисарайский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1b/1142963344_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b74b27543bdf46e215c60f6d0b4e7e17.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Жители больше 20 улиц микрорайона Маршала Жукова в Симферополе остались без электричества в связи с аварией. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Аварийные бригады уже работают на месте. Свет симферопольцам обещают дать в течение трех часов.Кроме того, в пятницу из-а аварии без света жители поселков Вилино, Береговое, Песчаное, Табачное, Богатое Ущелье, Новополье, Путиловка, Поляна в Бахчисарайском районе.Кроме того, из-за аварий на сетях в пятницу утром частично обесточены Симферопольский, Черноморский и Сакский районы Крыма.Накануне на предприятии "Крымэнерго" ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды на полуострове. Энергетики сформировали дополнительные восстановительные бригады и подготовили необходимую технику и материалы.В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. 9-11 октября на полуострове ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, в горах и на ЮБК - до 25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1b/1142963344_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a9c29449304f78c8649bf887b4937dd0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, гуп рк "крымэнерго", энергетика, энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, бахчисарайский район
Часть Симферополя обесточена
В Симферополе больше 20 улиц остались без электричества из-за аварии