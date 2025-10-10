https://crimea.ria.ru/20251010/london-peredal-kievu-sotni-raket-dlya-sistem-pvo-1150106590.html
Лондон передал Киеву сотни ракет для систем ПВО
Великобритания передала Украине сотни ракет для противовоздушной обороны "Мартлет" (Lightweight Multirole Missile, LMM) в рамках программы безвозмездной помощи. РИА Новости Крым, 10.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Великобритания передала Украине сотни ракет для противовоздушной обороны "Мартлет" (Lightweight Multirole Missile, LMM) в рамках программы безвозмездной помощи. Об этом заявили в британском министерстве обороны.Отмечается, что снаряды поставлены киевскому режиму на пять месяцев раньше запланированного срока.Этими ракетами Украина пользуется с 2022 года, добавили в британском минобороны.Ранее британская газета The Telegraph написала, что возможные поставки Киеву крылатых ракет Tomahawk могут занять месяцы, при этом даже если Украина их получит, США могут не разрешить ВСУ их использовать.Накануне президент США Дональд Трамп на встрече с главой Финляндии Александром Стуббом заявил, что Вашингтон продает много оружия НАТО для дальнейшей отправки Украине.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неосторожный шаг: Киев может не дождаться ракет Tomahawk"Следите за руками": что значат слова Трампа о Tomahawk для УкраиныВ Кремле ответили на заявление Трампа о поставках ракет Tomahawk Киеву
