Холодный атмосферный фронт принесет в Крым сильные дожди и ветер - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым сильные дожди и ветер
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым сильные дожди и ветер - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым сильные дожди и ветер
В пятницу из-за влияния зоны холодного атмосферного фронта на полуострове пройдут дожди – в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Об этом... РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T00:01
2025-10-10T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В пятницу из-за влияния зоны холодного атмосферного фронта на полуострове пройдут дожди – в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +13...+15.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, утром днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +15...+17 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь. В ночные часы температура воздуха +10...+12 градусов, днем +15...+17.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем). По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым сильные дожди и ветер

В Крыму в пятницу пройдут сильные дожди и до +18 градусов

00:01 10.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В пятницу из-за влияния зоны холодного атмосферного фронта на полуострове пройдут дожди – в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Усилится северо-западный ветер до 10-15 м/с, на ЮБК и в горах до 20-25 м/с. Температура воздуха составит ночью +7…+12 градусов, днем +13…+18, в горах +7…+12 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +13...+15.
В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, утром днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +15...+17 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь. В ночные часы температура воздуха +10...+12 градусов, днем +15...+17.
В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем). По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
