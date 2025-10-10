https://crimea.ria.ru/20251010/kholodnyy-atmosfernyy-front-prineset-v-krym-silnye-dozhdi-i-veter-1149961672.html
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым сильные дожди и ветер
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым сильные дожди и ветер - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым сильные дожди и ветер
В пятницу из-за влияния зоны холодного атмосферного фронта на полуострове пройдут дожди – в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Об этом... РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T00:01
2025-10-10T00:01
2025-10-10T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150080833_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_91419e27367b541515a473a7b26b206b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В пятницу из-за влияния зоны холодного атмосферного фронта на полуострове пройдут дожди – в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +13...+15.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, утром днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +15...+17 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь. В ночные часы температура воздуха +10...+12 градусов, днем +15...+17.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем). По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251009/shtorm-v-krymu---energetiki-vveli-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-1150083844.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150080833_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_38f38c4a9a7f20c40d6ca8e815405c73.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым сильные дожди и ветер
В Крыму в пятницу пройдут сильные дожди и до +18 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В пятницу из-за влияния зоны холодного атмосферного фронта на полуострове пройдут дожди – в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Усилится северо-западный ветер до 10-15 м/с, на ЮБК и в горах до 20-25 м/с. Температура воздуха составит ночью +7…+12 градусов, днем +13…+18, в горах +7…+12 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +13...+15.
В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, утром днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +15...+17 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь. В ночные часы температура воздуха +10...+12 градусов, днем +15...+17.
В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем). По Крыму объявлено штормовое предупреждение
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.