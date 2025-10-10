https://crimea.ria.ru/20251010/kholodnyy-atmosfernyy-front-prineset-v-krym-silnye-dozhdi-i-veter-1149961672.html

Холодный атмосферный фронт принесет в Крым сильные дожди и ветер

В пятницу из-за влияния зоны холодного атмосферного фронта на полуострове пройдут дожди – в южных, центральных и восточных районах очень сильные.

2025-10-10T00:01

2025-10-10T00:01

2025-10-10T00:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В пятницу из-за влияния зоны холодного атмосферного фронта на полуострове пройдут дожди – в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +13...+15.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, утром днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +15...+17 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь. В ночные часы температура воздуха +10...+12 градусов, днем +15...+17.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем). По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

