Какой сегодня праздник: 10 октября

Какой сегодня праздник: 10 октября - РИА Новости Крым, 10.10.2025

Какой сегодня праздник: 10 октября

Во всем мире сегодня отмечают День психического здоровья, День каши, а также День шуршания листьями. В этот день в 1846 году открыт крупнейший спутник Нептуна...

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110251/79/1102517944_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f2067aae0719822b07b8b52b68a3ca69.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня отмечают День психического здоровья, День каши, а также День шуршания листьями. В этот день в 1846 году открыт крупнейший спутник Нептуна Тритон, в 1918 в России введена новая орфография, а в 1933 в США поступил в продажу первый в мире стиральный порошок.Именинники дня – итальянский композитор Джузеппе Верди, русский ученый, географ и писатель Владимир Обручев, один из создателей социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров, российский актер театра и кино Григорий Антипенко.Что отмечают в мире. И происходит в нем жеДата 10 октября в мире известна как Всемирный день против смертной казни. Он был учрежден в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни, с целью сокращения количества смертных приговоров в мире, и с тех пор проводится ежегодно. На сегодняшний день в большинстве стран мира смертная казнь запрещена законодательно или не применяется на практике. Ряд стран, применяющих смертную казнь, приняли меры для сужения сферы ее применения. В 65 государствах, в том числе в США (32 штата), эта высшая мера наказания продолжает применяться.День психического здоровья "родился" в 1992 году и стал ежегодным мероприятием при поддержке ВОЗ и Всемирной Федерации психического здоровья. Проблема серьезная, особенно учитывая тот факт, что примерно половина всего взрослого населения мира в течение жизни приобретает как минимум одно психическое нарушение. Об этом говорят исследования ученых. А еще о том, что стресс уменьшает размеры мозга, а развитие шизофрении связано с формой рта. Но главное - они утверждают, что большинство расстройств излечимы, достаточно вовремя обратиться к специалистам.Ячневая, перловая, рисовая, из овощей и даже из рыбы, а при большом желании – из топора. В мире существуют тысячи рецептов приготовления каши. При этом самой полезной считается гречневая, самой питательной – овсянка, а самой калорийной – манка. По мнению ученых, каша помогает быть в хорошем настроении. Поэтому выбирайте любую и отмечайте День каши вкусно.Наука опасается, что из-за глобального потепления деревья вскоре не смогут использовать свой сахар для образования красного пигмента. Тогда осень перестанет быть такой красочной. Но есть и хорошая новость: желтые листья шуршат не хуже красных. Поэтому День шуршания листьями не отменяется! Не повезло только тем, кто живет на экваторе или в центральной части планеты, где осени вообще не бывает. Знаменательные датыB четырех миллиардах световых лет от Земли лежит ледяной гигант Heптун, имеющий целых 13 известных спутников. Самый большой из них – Тритон-1 – был открыт 177 лет назад англичанином Уильямом Ласселом. Немножко поменьше нашей Луны (диаметр которой около 3,4 км), Титан все же является шестнадцатым по величине объектом Солнечной системы. На нем есть ледяные вулканы, азотные гейзеры, а зима длится целых 40 лет! Не очень-то приятное местечко. Зато весьма интригующее: спутник вращается в направлении, противоположном движению Нептуна, а его ионосфера в 10 раз активнее других лун в солнечной системе. "К чему бы это?" – интересуются ученые из NASA и к 2025 году готовятся запустить к Тритону исследовательский космический аппарат.10 октября 1918 в России окончательно оказались от "ятей". А заодно исключали буквы "фита", и "i десятеричное". Их заменили на Е, Ф, И. Тогда же на конце слов исчез твердый знак, который, однако, сохранился в качестве разделительного. Орфографическая реформа при этом не затрагивала букву "ижица", но на практике она также окончательно исчезла из алфавита после 18 года.В этот день в 1933 году в США поступил в продажу первый в истории стиральный порошок. Это значительно облегчило жизнь домохозяйкам, но не очень понравилось экологам. Кстати, сегодня в нашей стране потребление порошка составляет около 6 кг на душу населения, при этом наши соотечественники в 75% случаев приобретают порошки для машинной стирки.Кто родился в этот деньСегодня исполняется 212 лет со дня рождения итальянского композитора Джузеппе Фортунино Франческо Верди. "Бал-маскарад", "Риголетто", "Трубадур", "Травиата", "Аида", "Отелло" и "Фальстаф" считаются лучшими произведениями Верди. А всего он создал 26 опер, реквием, струнный квартет и множество духовных пьес.162 года назад родился великий русский ученый, писатель-фантаст, геолог, палеонтолог, географ, исследователь Сибири, Центральной и Средней Азии, популяризатор науки Владимир Обручев. Большинство из нас связывают имя Владимира Афанасьевича с его замечательным романом "Земля Санникова".59-й день рождения отмечает британский футболист, звезда лондонского "Арсенала" и сборной Англии Тони Адамс. Выступал на позиции центрального защитника. Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер Павел Дуров сегодня отмечает 41 день рождения. Кстати, именно 10 октября принято также считать Днем рождения социальной сети "ВКонтакте", создателем которой является Дуров. Несмотря на то, что доменное имя было зарегистрировано 1 октября, праздники решили объединить. Дурова называют российским Марком Цукербергом, часто критикуют за эксцентричные выходки и высказывания.

