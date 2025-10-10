Рейтинг@Mail.ru
Импульс к миру жив: Песков о переговорах с Украиной - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Импульс к миру жив: Песков о переговорах с Украиной
Импульс к миру жив: Песков о переговорах с Украиной - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Импульс к миру жив: Песков о переговорах с Украиной
Стамбульский переговорный процесс по Украине находится на паузе из-за позиции Киева, однако Россия продолжает курс на мирное урегулирование. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T11:03
2025-10-10T11:03
дмитрий песков
россия
украина
сша
переговоры
политика
внешняя политика
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Стамбульский переговорный процесс по Украине находится на паузе из-за позиции Киева, однако Россия продолжает курс на мирное урегулирование. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.По словам представителя Кремля, причиной приостановки переговоров стало отсутствие конструктивной реакции украинской стороны.Он подчеркнул, что Москва по-прежнему придерживается позиции, направленной на поиск дипломатических решений, так называемый "импульс Анкориджа" сохраняется, несмотря на сложную обстановку.Представитель Кремля обратил внимание на то, что западные страны, прежде всего европейские государства, заняли, по его словам, "оголтелую милитаристскую позицию", поддерживая эскалацию конфликта. Однако, по мнению Пескова, при такой обстановке переговорные позиции Киева становятся слабее с каждым днем.Песков выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сохранит политическую волю к мирному урегулированию конфликта."Будем надеяться, что президент Трамп сохраняет политическую волю на мирное урегулирование (ситуации на Украине – ред.)", – добавил он.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три".По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию и призвал уважать ядерный потенциал Москвы. А в соцсети Truth президент США написал, что день на Аляске был "отличный и очень результативный", и "встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо".Глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи президентов РФ и США сообщил, что по окончании саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал в Вашингтон. А также рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США и за что благодарен Европе. Прогнозом о том, что ждет Зеленского на встрече с Трампом 18 августа, поделился эксперт финуниверситета при правительстве РФ.Мнение о том, какое значение имел саммит на Аляске, в этот день высказали в Совете Федерации и Совете безопасности РФ.В частности, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что главным итогом саммита стал тот факт, что обе его стороны-участницы "прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу", при этом доказали, что в действительности "переговоры могут проводиться без предварительных условий и остановки СВО".Также мнения о том, какие исторические последствия может иметь встреча на Аляске, высказали в ряде стран Запада и Востока. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине.
россия
украина
сша
Импульс к миру жив: Песков о переговорах с Украиной

Стамбульский переговорный процесс стоит на паузе из-за действий Киева – Песков

11:03 10.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Стамбульский переговорный процесс по Украине находится на паузе из-за позиции Киева, однако Россия продолжает курс на мирное урегулирование. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
По словам представителя Кремля, причиной приостановки переговоров стало отсутствие конструктивной реакции украинской стороны.
"С одной стороны, мы наблюдаем паузу в переговорном процессе. То есть, Стамбульский переговорный процесс сейчас стоит на паузе. Стоит он на паузе из-за нежелания киевского режима каким-то образом отвечать на те вопросы, которые были поставлены нами", – отметил Песков.
Он подчеркнул, что Москва по-прежнему придерживается позиции, направленной на поиск дипломатических решений, так называемый "импульс Анкориджа" сохраняется, несмотря на сложную обстановку.
"Учитывая, что мы продолжаем наше стремление все-таки двигаться в сторону мирного урегулирования, то здесь можно сказать, что этот импульс жив, он живет, и будем надеяться, будет жить дальше", – сказал он.
Представитель Кремля обратил внимание на то, что западные страны, прежде всего европейские государства, заняли, по его словам, "оголтелую милитаристскую позицию", поддерживая эскалацию конфликта. Однако, по мнению Пескова, при такой обстановке переговорные позиции Киева становятся слабее с каждым днем.
Песков выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сохранит политическую волю к мирному урегулированию конфликта.
"Будем надеяться, что президент Трамп сохраняет политическую волю на мирное урегулирование (ситуации на Украине – ред.)", – добавил он.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три".
По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.
Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию и призвал уважать ядерный потенциал Москвы. А в соцсети Truth президент США написал, что день на Аляске был "отличный и очень результативный", и "встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо".
Глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи президентов РФ и США сообщил, что по окончании саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал в Вашингтон. А также рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США и за что благодарен Европе. Прогнозом о том, что ждет Зеленского на встрече с Трампом 18 августа, поделился эксперт финуниверситета при правительстве РФ.
Мнение о том, какое значение имел саммит на Аляске, в этот день высказали в Совете Федерации и Совете безопасности РФ.
В частности, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что главным итогом саммита стал тот факт, что обе его стороны-участницы "прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу", при этом доказали, что в действительности "переговоры могут проводиться без предварительных условий и остановки СВО".
Также мнения о том, какие исторические последствия может иметь встреча на Аляске, высказали в ряде стран Запада и Востока. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине.
