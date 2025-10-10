https://crimea.ria.ru/20251010/glave-redaktsii-sputnik-azerbaydzhan-izmenili-meru-presecheniya-1150099676.html
Главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения
2025-10-10T10:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Главе редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщил гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, пишет РИА Новости.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца.Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.Россия будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане, заявлял в связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявлял, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит как намеренный шаг к ухудшению отношений между двумя странами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД РФ потребовал от Баку немедленно освободить журналистов Sputnik"Верните наших ребят": Sputnik выступил с призывом к властям АзербайджанаКиселев: лишение свободы сотрудников Sputnik Азербайджан – насилие
