Еще 9 украинских беспилотников уничтожены над Черным морем

10.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Новая попытка воздушной атаки отражена утром в пятницу. За час российские средства ПВО сбили 9 украинских беспилотников над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.В ночь на 10 октября над Россией сбили 23 украинских БПЛА, из них 10 – над Черноморской акваторией и территорией Белгородской области, три – над Брянской областью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

