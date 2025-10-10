https://crimea.ria.ru/20251010/esche-9-ukrainskikh-bespilotnikov-unichtozheny-nad-chernym-morem-1150096786.html
Еще 9 украинских беспилотников уничтожены над Черным морем
Еще 9 украинских беспилотников уничтожены над Черным морем - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Еще 9 украинских беспилотников уничтожены над Черным морем
Новая попытка воздушной атаки отражена утром в пятницу. За час российские средства ПВО сбили 9 украинских беспилотников над акваторией Черного моря, сообщили в...
2025-10-10T08:20
2025-10-10T08:20
2025-10-10T08:25
черное море
беспилотник (бпла, дрон)
пво
министерство обороны рф
атаки всу
обстрелы всу
безопасность
новости сво
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633380_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_aedb66dfe814e5c47229f7c9c8130698.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Новая попытка воздушной атаки отражена утром в пятницу. За час российские средства ПВО сбили 9 украинских беспилотников над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.В ночь на 10 октября над Россией сбили 23 украинских БПЛА, из них 10 – над Черноморской акваторией и территорией Белгородской области, три – над Брянской областью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633380_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a0e1ed0393074eade168e1d13be40c13.jpg
Еще 9 украинских беспилотников уничтожены над Черным морем
