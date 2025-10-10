Рейтинг@Mail.ru
Еще 9 украинских беспилотников уничтожены над Черным морем - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Еще 9 украинских беспилотников уничтожены над Черным морем
Еще 9 украинских беспилотников уничтожены над Черным морем - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Еще 9 украинских беспилотников уничтожены над Черным морем
Новая попытка воздушной атаки отражена утром в пятницу. За час российские средства ПВО сбили 9 украинских беспилотников над акваторией Черного моря, сообщили в... РИА Новости Крым, 10.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Новая попытка воздушной атаки отражена утром в пятницу. За час российские средства ПВО сбили 9 украинских беспилотников над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.В ночь на 10 октября над Россией сбили 23 украинских БПЛА, из них 10 – над Черноморской акваторией и территорией Белгородской области, три – над Брянской областью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
черное море, беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, атаки всу, обстрелы всу, безопасность, новости сво, новости
Еще 9 украинских беспилотников уничтожены над Черным морем

Над Черным морем за час уничтожено девять украинских БПЛА

08:20 10.10.2025 (обновлено: 08:25 10.10.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Новая попытка воздушной атаки отражена утром в пятницу. За час российские средства ПВО сбили 9 украинских беспилотников над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 07:00 до 08:00 дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
В ночь на 10 октября над Россией сбили 23 украинских БПЛА, из них 10 – над Черноморской акваторией и территорией Белгородской области, три – над Брянской областью.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
