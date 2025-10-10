https://crimea.ria.ru/20251010/avariya-v-bakhchisarayskom-rayone-bez-sveta-ostalis-chetyre-sela-1150099960.html

Авария в Бахчисарайском районе: без света остались четыре села

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Четыре села Бахчисарайского района остались без энергоснабжения в пятницу утром из-за аварийного отключения на линии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго"."Из-за аварийного отключения в Бахчисарайском районе без энергоснабжения остались четыре населенных пункта", – сказано в сообщении."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – добавили в "Крымэнерго".Кроме того, из-за аварий на сетях в пятницу утром частично обесточены Симферопольский, Черноморский и Сакский районы Крыма.Накануне на предприятии "Крымэнерго" ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды на полуострове. Энергетики сформировали дополнительные восстановительные бригады и подготовили необходимую технику и материалы.В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. 9-11 октября на полуострове ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, в горах и на ЮБК - до 25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

