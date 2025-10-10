Рейтинг@Mail.ru
Авария в Бахчисарайском районе: без света остались четыре села
Авария в Бахчисарайском районе: без света остались четыре села
Авария в Бахчисарайском районе: без света остались четыре села - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Авария в Бахчисарайском районе: без света остались четыре села
Четыре села Бахчисарайского района остались без энергоснабжения в пятницу утром из-за аварийного отключения на линии. Об этом сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T10:47
2025-10-10T10:47
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127733853_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c9b1f3db64a99ef81d13f37942d9b24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Четыре села Бахчисарайского района остались без энергоснабжения в пятницу утром из-за аварийного отключения на линии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго"."Из-за аварийного отключения в Бахчисарайском районе без энергоснабжения остались четыре населенных пункта", – сказано в сообщении."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – добавили в "Крымэнерго".Кроме того, из-за аварий на сетях в пятницу утром частично обесточены Симферопольский, Черноморский и Сакский районы Крыма.Накануне на предприятии "Крымэнерго" ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды на полуострове. Энергетики сформировали дополнительные восстановительные бригады и подготовили необходимую технику и материалы.В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. 9-11 октября на полуострове ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, в горах и на ЮБК - до 25 м/с.
отключение электроэнергии в крыму, бахчисарайский район, новости крыма, крым, гуп рк "крымэнерго", штормовое предупреждение, погода в крыму
Авария в Бахчисарайском районе: без света остались четыре села

Четыре села Бахчисарайского района обесточены из-за аварийного отключения

10:47 10.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция
Электрическая подстанция - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Четыре села Бахчисарайского района остались без энергоснабжения в пятницу утром из-за аварийного отключения на линии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"Из-за аварийного отключения в Бахчисарайском районе без энергоснабжения остались четыре населенных пункта", – сказано в сообщении.
На предприятии уточнили, что без электричества частично остались абоненты населенных пунктов Вилино, Береговое, Песчаное и Табачное.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – добавили в "Крымэнерго".
Кроме того, из-за аварий на сетях в пятницу утром частично обесточены Симферопольский, Черноморский и Сакский районы Крыма.
Накануне на предприятии "Крымэнерго" ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды на полуострове. Энергетики сформировали дополнительные восстановительные бригады и подготовили необходимую технику и материалы.
В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. 9-11 октября на полуострове ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, в горах и на ЮБК - до 25 м/с.
