Аварии на сетях частично обесточили три района Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Симферопольский, Черноморский и Сакский районы Крыма утром в пятницу частично обесточены из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".В Сакском районе без света остаются абоненты в Воробьево, Фурманово, Шишкино. В Черноморском обесточены Кировское, Низовка, Дозорное.Как уточнили на предприятии, аварийные бригады работают на местах. Возобновить подачу энергоснабжения планируется в течение трех часов.Накануне на предприятии "Крымэнерго" ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды на полуострове. Энергетики сформировали дополнительные восстановительные бригады и подготовили необходимую технику и материалы.В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. 9-11 октября на полуострове ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, в горах и на ЮБК - до 25 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле открыли крупную электроподстанцию"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийНовым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей

