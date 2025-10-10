Рейтинг@Mail.ru
Аварии на сетях частично обесточили три района Крыма
Аварии на сетях частично обесточили три района Крыма
Аварии на сетях частично обесточили три района Крыма - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Аварии на сетях частично обесточили три района Крыма
Симферопольский, Черноморский и Сакский районы Крыма утром в пятницу частично обесточены из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 10.10.2025
отключение электроэнергии в крыму
погода в крыму
штормовое предупреждение
гуп рк "крымэнерго"
крым
симферопольский район
сакский район
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Симферопольский, Черноморский и Сакский районы Крыма утром в пятницу частично обесточены из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".В Сакском районе без света остаются абоненты в Воробьево, Фурманово, Шишкино. В Черноморском обесточены Кировское, Низовка, Дозорное.Как уточнили на предприятии, аварийные бригады работают на местах. Возобновить подачу энергоснабжения планируется в течение трех часов.Накануне на предприятии "Крымэнерго" ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды на полуострове. Энергетики сформировали дополнительные восстановительные бригады и подготовили необходимую технику и материалы.В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. 9-11 октября на полуострове ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, в горах и на ЮБК - до 25 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле открыли крупную электроподстанцию"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийНовым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей
крым
симферопольский район
сакский район
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
отключение электроэнергии в крыму, погода в крыму, штормовое предупреждение, гуп рк "крымэнерго", крым, симферопольский район, сакский район
Аварии на сетях частично обесточили три района Крыма

Три района Крыма частично обесточены из-за аварий

09:26 10.10.2025
 
Линии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Симферопольский, Черноморский и Сакский районы Крыма утром в пятницу частично обесточены из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Симферопольский район. Населенные пункты Веселое, Новоселовка, частично: Водное, Лекарственное, Кольчугино", – перечислили в пресс-службе.
В Сакском районе без света остаются абоненты в Воробьево, Фурманово, Шишкино. В Черноморском обесточены Кировское, Низовка, Дозорное.
Как уточнили на предприятии, аварийные бригады работают на местах. Возобновить подачу энергоснабжения планируется в течение трех часов.
Накануне на предприятии "Крымэнерго" ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды на полуострове. Энергетики сформировали дополнительные восстановительные бригады и подготовили необходимую технику и материалы.
В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. 9-11 октября на полуострове ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, в горах и на ЮБК - до 25 м/с.
