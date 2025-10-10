22 ветерана СВО проходят обучение и стажировку по программе "Герои Крыма"

https://crimea.ria.ru/20251010/22-veterana-svo-prokhodyat-obuchenie-i-stazhirovku-po-programme-geroi-kryma-1150109187.html
2025-10-10T16:26
22 участника программы "Герои Крыма" проходят переподготовку и стажировку в органах власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В Крыму подвели итоги первого образовательного модуля региональной кадровой программы "Герои Крыма", в которой участвуют 22 ветерана специальной военной операции. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
По его словам, участники программы осваивают дополнительную профессиональную переподготовку по направлению "Государственное и муниципальное управление". Они проходят стажировку в государственных органах власти и органах местного самоуправления муниципальных образований республики.
За каждым слушателем закреплены наставники из числа заместителей председателя Совета министров Республики Крым, руководителей исполнительных органов власти и глав администраций муниципальных образований.
Аксенов подчеркнул, что программа направлена на подготовку кадрового резерва и вовлечение ветеранов СВО в профессиональную и общественную жизнь региона.
"Крыму и России нужны сильные, мужественные, ответственные лидеры, которые не боятся сложных задач и умеют работать на благо людей. Уверен, что все мероприятия образовательного курса пройдут успешно, помогут повысить навыки и квалификацию будущих управленцев", - отметил глава республики.
Ранее президент России Владимир Путин заявил
, что рассчитывает, что губернаторы будут активно привлекать в управленческие команды ветеранов специальной военной операции, в первую очередь выпускников действующей на федеральном уровне программы "Время героев" и ее региональных аналогов.
