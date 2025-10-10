Рейтинг@Mail.ru
22 ветерана СВО проходят обучение и стажировку по программе "Герои Крыма" - РИА Новости Крым, 10.10.2025
22 ветерана СВО проходят обучение и стажировку по программе "Герои Крыма"
22 ветерана СВО проходят обучение и стажировку по программе "Герои Крыма" - РИА Новости Крым, 10.10.2025
22 ветерана СВО проходят обучение и стажировку по программе "Герои Крыма"
В Крыму подвели итоги первого образовательного модуля региональной кадровой программы "Герои Крыма", в которой участвуют 22 ветерана специальной военной... РИА Новости Крым, 10.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В Крыму подвели итоги первого образовательного модуля региональной кадровой программы "Герои Крыма", в которой участвуют 22 ветерана специальной военной операции. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.По его словам, участники программы осваивают дополнительную профессиональную переподготовку по направлению "Государственное и муниципальное управление". Они проходят стажировку в государственных органах власти и органах местного самоуправления муниципальных образований республики.За каждым слушателем закреплены наставники из числа заместителей председателя Совета министров Республики Крым, руководителей исполнительных органов власти и глав администраций муниципальных образований.Аксенов подчеркнул, что программа направлена на подготовку кадрового резерва и вовлечение ветеранов СВО в профессиональную и общественную жизнь региона.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что губернаторы будут активно привлекать в управленческие команды ветеранов специальной военной операции, в первую очередь выпускников действующей на федеральном уровне программы "Время героев" и ее региональных аналогов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
22 ветерана СВО проходят обучение и стажировку по программе "Герои Крыма"

22 участника программы "Герои Крыма" проходят переподготовку и стажировку в органах власти

16:26 10.10.2025
 
© ТГ-канал Сергея Аксенова22 ветерана СВО проходят обучение и стажировку по программе "Герои Крыма"
22 ветерана СВО проходят обучение и стажировку по программе Герои Крыма
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В Крыму подвели итоги первого образовательного модуля региональной кадровой программы "Герои Крыма", в которой участвуют 22 ветерана специальной военной операции. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
По его словам, участники программы осваивают дополнительную профессиональную переподготовку по направлению "Государственное и муниципальное управление". Они проходят стажировку в государственных органах власти и органах местного самоуправления муниципальных образований республики.
За каждым слушателем закреплены наставники из числа заместителей председателя Совета министров Республики Крым, руководителей исполнительных органов власти и глав администраций муниципальных образований.
Аксенов подчеркнул, что программа направлена на подготовку кадрового резерва и вовлечение ветеранов СВО в профессиональную и общественную жизнь региона.
"Крыму и России нужны сильные, мужественные, ответственные лидеры, которые не боятся сложных задач и умеют работать на благо людей. Уверен, что все мероприятия образовательного курса пройдут успешно, помогут повысить навыки и квалификацию будущих управленцев", - отметил глава республики.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что губернаторы будут активно привлекать в управленческие команды ветеранов специальной военной операции, в первую очередь выпускников действующей на федеральном уровне программы "Время героев" и ее региональных аналогов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Сергей АксеновКрымНовости КрымаГерои КрымаНовости СВОУчастники СВОГерои СВО
 
