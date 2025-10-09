Рейтинг@Mail.ru
Закон о присвоении званий добровольцам СВО вступает в силу - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Закон о присвоении званий добровольцам СВО вступает в силу
Закон о присвоении званий добровольцам СВО вступает в силу - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Закон о присвоении званий добровольцам СВО вступает в силу
10 октября в России начнет действовать закон, упрощающий порядок присвоения воинских званий для добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции,... РИА Новости Крым, 09.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. 10 октября в России начнет действовать закон, упрощающий порядок присвоения воинских званий для добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции, сообщают в пресс-службе Государственной Думы.Согласно документу, гражданам, пребывающим в запасе и заключившим контракт о добровольном содействии выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы или Росгвардию, воинское звание теперь может быть присвоено без прохождения военных сборов.Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, инициатива направлена на поддержку участников спецоперации и признание их вклада."Нам надо думать о стране, сделать все для людей и, конечно, для победы", – подчеркнул он.Ранее сообщалось, что в Крыму упростили процедуру получения денежной компенсации участникам СВО взамен земельного участка. Теперь соответствующую заявку можно подать сразу при заключении контракта на военную службу на территории Республики Крым.
Закон о присвоении званий добровольцам СВО вступает в силу

С 10 октября добровольцы СВО смогут получать воинские звания без прохождения сборов

10:42 09.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. 10 октября в России начнет действовать закон, упрощающий порядок присвоения воинских званий для добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции, сообщают в пресс-службе Государственной Думы.
Согласно документу, гражданам, пребывающим в запасе и заключившим контракт о добровольном содействии выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы или Росгвардию, воинское звание теперь может быть присвоено без прохождения военных сборов.
Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, инициатива направлена на поддержку участников спецоперации и признание их вклада.
"Нам надо думать о стране, сделать все для людей и, конечно, для победы", – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в Крыму упростили процедуру получения денежной компенсации участникам СВО взамен земельного участка. Теперь соответствующую заявку можно подать сразу при заключении контракта на военную службу на территории Республики Крым.
Лента новостейМолния