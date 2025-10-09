https://crimea.ria.ru/20251009/zakon-o-prisvoenii-zvaniy-dobrovoltsam-svo-vstupaet-v-silu-1150066633.html
Закон о присвоении званий добровольцам СВО вступает в силу
Закон о присвоении званий добровольцам СВО вступает в силу - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Закон о присвоении званий добровольцам СВО вступает в силу
10 октября в России начнет действовать закон, упрощающий порядок присвоения воинских званий для добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции,... РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T10:42
2025-10-09T10:42
2025-10-09T10:42
россия
добровольцы
участники сво
ветераны сво
общество
новости
вячеслав володин
государственная дума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/10/1142643037_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_46af875e1519e227113c2cfbb369c5fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. 10 октября в России начнет действовать закон, упрощающий порядок присвоения воинских званий для добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции, сообщают в пресс-службе Государственной Думы.Согласно документу, гражданам, пребывающим в запасе и заключившим контракт о добровольном содействии выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы или Росгвардию, воинское звание теперь может быть присвоено без прохождения военных сборов.Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, инициатива направлена на поддержку участников спецоперации и признание их вклада."Нам надо думать о стране, сделать все для людей и, конечно, для победы", – подчеркнул он.Ранее сообщалось, что в Крыму упростили процедуру получения денежной компенсации участникам СВО взамен земельного участка. Теперь соответствующую заявку можно подать сразу при заключении контракта на военную службу на территории Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе выделили еще 40 гектаров земли для участников спецоперацииВ Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперацииРаботающим участникам СВО дадут больше времени на реабилитацию
https://crimea.ria.ru/20250918/gd-uprostila-prisvoenie-zvaniy-dobrovoltsam-i-rasshirila-prava-ikh-semey-1149535916.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/10/1142643037_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b4ba0d2cc83eafaed1cb3f947cc66fd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, добровольцы, участники сво, ветераны сво, общество, новости, вячеслав володин, государственная дума рф
Закон о присвоении званий добровольцам СВО вступает в силу
С 10 октября добровольцы СВО смогут получать воинские звания без прохождения сборов