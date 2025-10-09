Закон о присвоении званий добровольцам СВО вступает в силу

https://crimea.ria.ru/20251009/zakon-o-prisvoenii-zvaniy-dobrovoltsam-svo-vstupaet-v-silu-1150066633.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. 10 октября в России начнет действовать закон, упрощающий порядок присвоения воинских званий для добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции, сообщают в пресс-службе Государственной Думы.Согласно документу, гражданам, пребывающим в запасе и заключившим контракт о добровольном содействии выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы или Росгвардию, воинское звание теперь может быть присвоено без прохождения военных сборов.Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, инициатива направлена на поддержку участников спецоперации и признание их вклада."Нам надо думать о стране, сделать все для людей и, конечно, для победы", – подчеркнул он.Ранее сообщалось, что в Крыму упростили процедуру получения денежной компенсации участникам СВО взамен земельного участка. Теперь соответствующую заявку можно подать сразу при заключении контракта на военную службу на территории Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе выделили еще 40 гектаров земли для участников спецоперацииВ Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперацииРаботающим участникам СВО дадут больше времени на реабилитацию

