ВТБ: Спрос на снятие наличных у россиян снизится в 2025 году - РИА Новости Крым, 09.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. С помощью безналичных способов оплаты в России совершается уже почти 9 из 10 покупок, в связи с чем снятие наличных в российских банкоматах в 2026 году сократится примерно на 5%, прогнозирует член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.Он отметил, что ранее показатель по снятию наличных в банкоматах только рос, в том числе – в этом году (+3%). Однако 2026 год может изменить тренд – ВТБ прогнозирует, что объем снятия сократится примерно на 5% - до 35,7 миллиарда рублей. Одновременно растет рынок безналичной оплаты. Например, по итогам 2025 года клиенты ВТБ потратят на покупки 6,3 триллиона рублей – на 50% больше прошлогоднего показателя.Рост доли безналичных платежей стал возможен благодаря тому, что игроки рынка запускают новые платежные инструменты и добавляют функции в уже запущенные сервисы. Важным фактором остаются программы лояльности: получение кешбэка бонусами или рублями также стимулирует пользователей оплачивать покупки безналичными инструментами, указывается в сообщении.
16:31 09.10.2025
 
© Фото: Пресс-служба ВТБ
© Фото: Пресс-служба ВТБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. С помощью безналичных способов оплаты в России совершается уже почти 9 из 10 покупок, в связи с чем снятие наличных в российских банкоматах в 2026 году сократится примерно на 5%, прогнозирует член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
"Трудно спорить с тем, что безналичные платежи уже стали основным способом оплаты: россияне начинают меньше снимать наличных в банкоматах и больше пользоваться цифровыми сервисами. Наши кошельки становятся более "технологичными", поэтому для ВТБ развитие своих платежных инструментов остается приоритетным направлением", - привели в банке слова из выступления Брейтенбихера на форуме Finopolis.
Он отметил, что ранее показатель по снятию наличных в банкоматах только рос, в том числе – в этом году (+3%). Однако 2026 год может изменить тренд – ВТБ прогнозирует, что объем снятия сократится примерно на 5% - до 35,7 миллиарда рублей. Одновременно растет рынок безналичной оплаты. Например, по итогам 2025 года клиенты ВТБ потратят на покупки 6,3 триллиона рублей – на 50% больше прошлогоднего показателя.
Рост доли безналичных платежей стал возможен благодаря тому, что игроки рынка запускают новые платежные инструменты и добавляют функции в уже запущенные сервисы. Важным фактором остаются программы лояльности: получение кешбэка бонусами или рублями также стимулирует пользователей оплачивать покупки безналичными инструментами, указывается в сообщении.
