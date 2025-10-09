https://crimea.ria.ru/20251009/vtb-spros-na-snyatie-nalichnykh-u-rossiyan-snizitsya-v-2025-godu-1150084967.html
ВТБ: Спрос на снятие наличных у россиян снизится в 2025 году
ВТБ: Спрос на снятие наличных у россиян снизится в 2025 году
2025-10-09T16:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. С помощью безналичных способов оплаты в России совершается уже почти 9 из 10 покупок, в связи с чем снятие наличных в российских банкоматах в 2026 году сократится примерно на 5%, прогнозирует член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.Он отметил, что ранее показатель по снятию наличных в банкоматах только рос, в том числе – в этом году (+3%). Однако 2026 год может изменить тренд – ВТБ прогнозирует, что объем снятия сократится примерно на 5% - до 35,7 миллиарда рублей. Одновременно растет рынок безналичной оплаты. Например, по итогам 2025 года клиенты ВТБ потратят на покупки 6,3 триллиона рублей – на 50% больше прошлогоднего показателя.Рост доли безналичных платежей стал возможен благодаря тому, что игроки рынка запускают новые платежные инструменты и добавляют функции в уже запущенные сервисы. Важным фактором остаются программы лояльности: получение кешбэка бонусами или рублями также стимулирует пользователей оплачивать покупки безналичными инструментами, указывается в сообщении.
