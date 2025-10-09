https://crimea.ria.ru/20251009/vtb-alternativnye-platezhi-zaymut-47-beznalichnogo-rynka-k-2026-godu-1150075647.html

ВТБ: альтернативные платежи займут 47% безналичного рынка к 2026 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости Крым. Альтернативные методы платежей — СБП, электронные кошельки, QR-коды, биометрия — к 2026 году составят 47% всех безналичных платежей, предположил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин в рамках форума Finopolis 2025.В результате каждый второй безналичный рубль в следующем году пройдет без предъявления банковской карты.Основным фактором этого тренда является рост онлайн-торговли, доля которой достигла в 2025 году 23%, удвоившись с 2020 года. По оценкам ВТБ, объем транзакций только через каналы, такие как СБП, QR и биометрия к 2026 году вырастет более чем впятеро по сравнению с 2023 годом.Хотя карты пока остаются лидером рынка безналичных платежей, их доля сокращается (в 2025 году на 58%, в 2026 году — 53%). В кредитной организации полагают, что 2025 год станет переломным: впервые за долгое время объем карточных транзакций снизится в пользу альтернативных каналов.Полный переход на новые платежные инструменты, по оценкам экспертов банка, займет 7–10 лет. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

