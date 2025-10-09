Рейтинг@Mail.ru
ВТБ: альтернативные платежи займут 47% безналичного рынка к 2026 году
ВТБ: альтернативные платежи займут 47% безналичного рынка к 2026 году
ВТБ: альтернативные платежи займут 47% безналичного рынка к 2026 году - РИА Новости Крым, 09.10.2025
ВТБ: альтернативные платежи займут 47% безналичного рынка к 2026 году
Альтернативные методы платежей — СБП, электронные кошельки, QR-коды, биометрия — к 2026 году составят 47% всех безналичных платежей, предположил старший... РИА Новости Крым, 09.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости Крым. Альтернативные методы платежей — СБП, электронные кошельки, QR-коды, биометрия — к 2026 году составят 47% всех безналичных платежей, предположил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин в рамках форума Finopolis 2025.В результате каждый второй безналичный рубль в следующем году пройдет без предъявления банковской карты.Основным фактором этого тренда является рост онлайн-торговли, доля которой достигла в 2025 году 23%, удвоившись с 2020 года. По оценкам ВТБ, объем транзакций только через каналы, такие как СБП, QR и биометрия к 2026 году вырастет более чем впятеро по сравнению с 2023 годом.Хотя карты пока остаются лидером рынка безналичных платежей, их доля сокращается (в 2025 году на 58%, в 2026 году — 53%). В кредитной организации полагают, что 2025 год станет переломным: впервые за долгое время объем карточных транзакций снизится в пользу альтернативных каналов.Полный переход на новые платежные инструменты, по оценкам экспертов банка, займет 7–10 лет. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВТБ: альтернативные платежи займут 47% безналичного рынка к 2026 году

13:54 09.10.2025 (обновлено: 14:19 09.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости Крым. Альтернативные методы платежей — СБП, электронные кошельки, QR-коды, биометрия — к 2026 году составят 47% всех безналичных платежей, предположил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин в рамках форума Finopolis 2025.
В результате каждый второй безналичный рубль в следующем году пройдет без предъявления банковской карты.
Основным фактором этого тренда является рост онлайн-торговли, доля которой достигла в 2025 году 23%, удвоившись с 2020 года. По оценкам ВТБ, объем транзакций только через каналы, такие как СБП, QR и биометрия к 2026 году вырастет более чем впятеро по сравнению с 2023 годом.
Хотя карты пока остаются лидером рынка безналичных платежей, их доля сокращается (в 2025 году на 58%, в 2026 году — 53%). В кредитной организации полагают, что 2025 год станет переломным: впервые за долгое время объем карточных транзакций снизится в пользу альтернативных каналов.
"Мы наблюдаем не просто изменение предпочтений потребителей, а технологическую трансформацию платежной экосистемы. Быстрый рост альтернативных методов, обусловленный их функциональностью и интеграцией с цифровыми сервисами, свидетельствует о переходе к более гибкой и персонализированной модели платежей. Этот тренд, выражающийся в ускорении перехода от доминирования традиционных карточных решений к диверсифицированному платежному ландшафту, будет формировать рынок в ближайшие годы", — приводит пресс-служба финансовой компании слова Охорзина.
Полный переход на новые платежные инструменты, по оценкам экспертов банка, займет 7–10 лет.
