ВСУ подорвали трубопровод Тольятти – Одесса: произошел выброс аммиака

ВСУ взорвали аммиакопровод Тольятти – Одесса возле населенного пункта Русин Яр в ДНР, чтобы затормозить наступление российских войск, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.10.2025

2025-10-09T18:43

2025-10-09T18:43

2025-10-09T18:57

новости

министерство обороны рф

новости сво

донецкая народная республика (днр)

аммиакопровод

тольятти

одесса

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. ВСУ взорвали аммиакопровод Тольятти – Одесса возле населенного пункта Русин Яр в ДНР, чтобы затормозить наступление российских войск, сообщили в Минобороны РФ.И сообщили, что при отступлении подразделений ВСУ из данного района около 13:05 9 октября 2025 года указанный трубопровод был подорван, что привело к выбросу остатков аммиака через его поврежденный участок.Пострадавших среди российских военнослужащих нет, подчеркнули в военном ведомстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

