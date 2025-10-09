Рейтинг@Mail.ru
ВСУ подорвали трубопровод Тольятти – Одесса: произошел выброс аммиака - РИА Новости Крым, 09.10.2025
ВСУ подорвали трубопровод Тольятти – Одесса: произошел выброс аммиака
ВСУ подорвали трубопровод Тольятти – Одесса: произошел выброс аммиака - РИА Новости Крым, 09.10.2025
ВСУ подорвали трубопровод Тольятти – Одесса: произошел выброс аммиака
ВСУ взорвали аммиакопровод Тольятти – Одесса возле населенного пункта Русин Яр в ДНР, чтобы затормозить наступление российских войск, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. ВСУ взорвали аммиакопровод Тольятти – Одесса возле населенного пункта Русин Яр в ДНР, чтобы затормозить наступление российских войск, сообщили в Минобороны РФ.И сообщили, что при отступлении подразделений ВСУ из данного района около 13:05 9 октября 2025 года указанный трубопровод был подорван, что привело к выбросу остатков аммиака через его поврежденный участок.Пострадавших среди российских военнослужащих нет, подчеркнули в военном ведомстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВСУ подорвали трубопровод Тольятти – Одесса: произошел выброс аммиака

При подрыве ВСУ трубопровода Тольятти – Одесса произошел выброс аммиака

18:43 09.10.2025 (обновлено: 18:57 09.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. ВСУ взорвали аммиакопровод Тольятти – Одесса возле населенного пункта Русин Яр в ДНР, чтобы затормозить наступление российских войск, сообщили в Минобороны РФ.
"В целях снижения темпов наступления подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в районе 2,5 км восточнее населенного пункта Русин Яр Донецкой Народной Республики вооруженными силами Украины было заминировано ответвление аммиакопровода "Тольятти – Одесса", – проинформировали в МО РФ.
И сообщили, что при отступлении подразделений ВСУ из данного района около 13:05 9 октября 2025 года указанный трубопровод был подорван, что привело к выбросу остатков аммиака через его поврежденный участок.
Пострадавших среди российских военнослужащих нет, подчеркнули в военном ведомстве РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиМинистерство обороны РФНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)АммиакопроводТольяттиОдессаПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Взрыв
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
