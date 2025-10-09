https://crimea.ria.ru/20251009/vsu-podorvali-truboprovod-tolyatti--odessa-proizoshel-vybros-ammiaka-1150088494.html
ВСУ подорвали трубопровод Тольятти – Одесса: произошел выброс аммиака
ВСУ подорвали трубопровод Тольятти – Одесса: произошел выброс аммиака - РИА Новости Крым, 09.10.2025
ВСУ подорвали трубопровод Тольятти – Одесса: произошел выброс аммиака
ВСУ взорвали аммиакопровод Тольятти – Одесса возле населенного пункта Русин Яр в ДНР, чтобы затормозить наступление российских войск, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T18:43
2025-10-09T18:43
2025-10-09T18:57
новости
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
аммиакопровод
тольятти
одесса
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150088627_0:0:1196:672_1920x0_80_0_0_c116e3afb8143c17f933a42a0fdc5780.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. ВСУ взорвали аммиакопровод Тольятти – Одесса возле населенного пункта Русин Яр в ДНР, чтобы затормозить наступление российских войск, сообщили в Минобороны РФ.И сообщили, что при отступлении подразделений ВСУ из данного района около 13:05 9 октября 2025 года указанный трубопровод был подорван, что привело к выбросу остатков аммиака через его поврежденный участок.Пострадавших среди российских военнослужащих нет, подчеркнули в военном ведомстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
тольятти
одесса
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150088627_0:0:896:672_1920x0_80_0_0_eafbac96648e5bde0b03b0ae08f07c5f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, видео, министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), аммиакопровод, тольятти, одесса, происшествия, всу (вооруженные силы украины), взрыв
ВСУ подорвали трубопровод Тольятти – Одесса: произошел выброс аммиака
При подрыве ВСУ трубопровода Тольятти – Одесса произошел выброс аммиака
18:43 09.10.2025 (обновлено: 18:57 09.10.2025)