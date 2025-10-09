https://crimea.ria.ru/20251009/vsu-nachali-skidyvat-na-khersonskuyu-oblast-zaminirovannye-rasteniya-1150070089.html

ВСУ начали скидывать на Херсонскую область заминированные растения

Украинские боевики начали скидывать на Херсонскую область самодельные мины, прикрепленные к растениям. Об этом предупредил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 09.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Украинские боевики начали скидывать на Херсонскую область самодельные мины, прикрепленные к растениям. Об этом предупредил губернатор региона Владимир Сальдо.Губернатор отметил, что за минувшие сутки ВСУ обстреливали жилые дома в Новой Каховке. Удары также пришлись по Алешкам, Горностаевке, Железному Порту, Красному, Новой Маячке, Райскому и Таврийску. Накануне в Железном Порту Голопристанского муниципального округа в результате обстрела ВСУ вспыхнул пожар в зданиях для временного проживания людей. В результате погибли три человека. Кроме того, в Горностаевке боевики атаковали автомобиль скорой медицинской помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали машины на дороге в Херсонской области – погибли четвероВыросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгородской областиМассированная атака на Волгоградскую область – горят объекты ТЭК

