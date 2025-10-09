Рейтинг@Mail.ru
ВСУ начали скидывать на Херсонскую область заминированные растения - РИА Новости Крым, 09.10.2025
ВСУ начали скидывать на Херсонскую область заминированные растения
ВСУ начали скидывать на Херсонскую область заминированные растения - РИА Новости Крым, 09.10.2025
ВСУ начали скидывать на Херсонскую область заминированные растения
Украинские боевики начали скидывать на Херсонскую область самодельные мины, прикрепленные к растениям. Об этом предупредил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T11:50
2025-10-09T11:55
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
владимир сальдо
новые регионы россии
новости сво
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Украинские боевики начали скидывать на Херсонскую область самодельные мины, прикрепленные к растениям. Об этом предупредил губернатор региона Владимир Сальдо.Губернатор отметил, что за минувшие сутки ВСУ обстреливали жилые дома в Новой Каховке. Удары также пришлись по Алешкам, Горностаевке, Железному Порту, Красному, Новой Маячке, Райскому и Таврийску. Накануне в Железном Порту Голопристанского муниципального округа в результате обстрела ВСУ вспыхнул пожар в зданиях для временного проживания людей. В результате погибли три человека. Кроме того, в Горностаевке боевики атаковали автомобиль скорой медицинской помощи.
херсонская область
новые регионы россии
херсонская область, обстрелы всу, происшествия, владимир сальдо, новые регионы россии, новости сво, атаки всу
ВСУ начали скидывать на Херсонскую область заминированные растения

ВСУ скидывают на Херсонскую область замаскированные под растения мины – Сальдо

11:50 09.10.2025 (обновлено: 11:55 09.10.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ начали скидывать на Херсонскую область заминированные растения
ВСУ начали скидывать на Херсонскую область заминированные растения
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Украинские боевики начали скидывать на Херсонскую область самодельные мины, прикрепленные к растениям. Об этом предупредил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Противник сбрасывал с дронов самодельные мины, замаскированные под растения. Будьте предельно осторожны — они взрываются при касании или даже приближении к ним", - предупредил он в Telegram.
Губернатор отметил, что за минувшие сутки ВСУ обстреливали жилые дома в Новой Каховке. Удары также пришлись по Алешкам, Горностаевке, Железному Порту, Красному, Новой Маячке, Райскому и Таврийску.
Накануне в Железном Порту Голопристанского муниципального округа в результате обстрела ВСУ вспыхнул пожар в зданиях для временного проживания людей. В результате погибли три человека. Кроме того, в Горностаевке боевики атаковали автомобиль скорой медицинской помощи.
