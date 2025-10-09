https://crimea.ria.ru/20251009/vosem-turistov-zabludilis-v-gorakh-kryma-1150064830.html

Восемь туристов заблудились в горах Крыма

Восемь туристов заблудились в горах Бахчисарайского района в темное время суток. Как сообщает пресс-служба МЧС по Крыму, их пришлось эвакуировать спасателям. 09.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Восемь туристов заблудились в горах Бахчисарайского района в темное время суток. Как сообщает пресс-служба МЧС по Крыму, их пришлось эвакуировать спасателям.По данным ведомства, сообщение о том, что в районе горы Бойка группа туристов сбилась с тропы поступило накануне вечером. С наступлением темноты самостоятельно выйти из горно-лесной зоны не могли. На помощь выдвинулись четверо сотрудников отряда "Крым-Спас".Спасатели сопроводили людей к личным автомобилям. Туристам рекомендуют ни в коем случае не сходить с туристических маршрутов и рассчитывать свои силы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на горе Аю-Даг заблудились туристы с детьмиСпасатели эвакуировали туриста с горы Бойко под БахчисараемКаждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизни

