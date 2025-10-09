Рейтинг@Mail.ru
Восемь туристов заблудились в горах Крыма - РИА Новости Крым, 09.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251009/vosem-turistov-zabludilis-v-gorakh-kryma-1150064830.html
Восемь туристов заблудились в горах Крыма
Восемь туристов заблудились в горах Крыма - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Восемь туристов заблудились в горах Крыма
Восемь туристов заблудились в горах Бахчисарайского района в темное время суток. Как сообщает пресс-служба МЧС по Крыму, их пришлось эвакуировать спасателям. РИА Новости Крым, 09.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Восемь туристов заблудились в горах Бахчисарайского района в темное время суток. Как сообщает пресс-служба МЧС по Крыму, их пришлось эвакуировать спасателям.По данным ведомства, сообщение о том, что в районе горы Бойка группа туристов сбилась с тропы поступило накануне вечером. С наступлением темноты самостоятельно выйти из горно-лесной зоны не могли. На помощь выдвинулись четверо сотрудников отряда "Крым-Спас".Спасатели сопроводили людей к личным автомобилям. Туристам рекомендуют ни в коем случае не сходить с туристических маршрутов и рассчитывать свои силы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на горе Аю-Даг заблудились туристы с детьмиСпасатели эвакуировали туриста с горы Бойко под БахчисараемКаждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизни
РИА Новости Крым
Восемь туристов заблудились в горах Крыма

Группа туристов заблудились в темноте в горах под Бахчисараем

10:25 09.10.2025
 
© МЧС КрымаГруппа туристов заблудилась в горах под Бахчисараем
Группа туристов заблудилась в горах под Бахчисараем
© МЧС Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Восемь туристов заблудились в горах Бахчисарайского района в темное время суток. Как сообщает пресс-служба МЧС по Крыму, их пришлось эвакуировать спасателям.
По данным ведомства, сообщение о том, что в районе горы Бойка группа туристов сбилась с тропы поступило накануне вечером. С наступлением темноты самостоятельно выйти из горно-лесной зоны не могли. На помощь выдвинулись четверо сотрудников отряда "Крым-Спас".
"Прибыв к горному массиву Бойка, спасатели приступили к поискам в пешем порядке. Спустя час туристов обнаружили на северо-восточном склоне горы Сотира. В медпомощи они не нуждались", - сказано в сообщении.
Спасатели сопроводили людей к личным автомобилям. Туристам рекомендуют ни в коем случае не сходить с туристических маршрутов и рассчитывать свои силы.
