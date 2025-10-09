https://crimea.ria.ru/20251009/vosem-turistov-zabludilis-v-gorakh-kryma-1150064830.html
Восемь туристов заблудились в горах Крыма
Восемь туристов заблудились в горах Крыма - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Восемь туристов заблудились в горах Крыма
Восемь туристов заблудились в горах Бахчисарайского района в темное время суток. Как сообщает пресс-служба МЧС по Крыму, их пришлось эвакуировать спасателям. РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T10:25
2025-10-09T10:25
2025-10-09T10:25
мчс крыма
происшествия
бахчисарайский район
горы крыма
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150064949_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_958363a00503a32913e3bb870ce9c9b7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Восемь туристов заблудились в горах Бахчисарайского района в темное время суток. Как сообщает пресс-служба МЧС по Крыму, их пришлось эвакуировать спасателям.По данным ведомства, сообщение о том, что в районе горы Бойка группа туристов сбилась с тропы поступило накануне вечером. С наступлением темноты самостоятельно выйти из горно-лесной зоны не могли. На помощь выдвинулись четверо сотрудников отряда "Крым-Спас".Спасатели сопроводили людей к личным автомобилям. Туристам рекомендуют ни в коем случае не сходить с туристических маршрутов и рассчитывать свои силы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на горе Аю-Даг заблудились туристы с детьмиСпасатели эвакуировали туриста с горы Бойко под БахчисараемКаждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизни
бахчисарайский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150064949_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_ac1b0f504f6b865ccfaf2697db2c6b37.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс крыма, происшествия, бахчисарайский район, горы крыма, крым, новости крыма
Восемь туристов заблудились в горах Крыма
Группа туристов заблудились в темноте в горах под Бахчисараем