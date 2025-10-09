Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе организовали сеть бесплатных точек Wi-Fi - РИА Новости Крым, 09.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251009/v-simferopole-organizovali-set-besplatnykh-tochek-wi-fi-1150087823.html
В Симферополе организовали сеть бесплатных точек Wi-Fi
В Симферополе организовали сеть бесплатных точек Wi-Fi - РИА Новости Крым, 09.10.2025
В Симферополе организовали сеть бесплатных точек Wi-Fi
В Симферополе организовали сеть бесплатных точек Wi-Fi в общественных местах. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T18:38
2025-10-09T18:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе организовали сеть бесплатных точек Wi-Fi в общественных местах. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.И подчеркнул, что воспользоваться услугой может абсолютно каждый и совершенно бесплатно. Для подключения необходимо будет пройти простую авторизацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Симферополе организовали сеть бесплатных точек Wi-Fi

В столице Крыма организовали сеть бесплатных точек Wi-Fi

18:38 09.10.2025 (обновлено: 18:39 09.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе организовали сеть бесплатных точек Wi-Fi в общественных местах. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.
"Уважаемые жители и гости города! Для вашего удобства мы организовали сеть бесплатных точек доступа Wi-Fi в общественных местах. Все доступные точки Wi-Fi отмечены на интерактивной карте", – проинформировал Афанасьев.
И подчеркнул, что воспользоваться услугой может абсолютно каждый и совершенно бесплатно. Для подключения необходимо будет пройти простую авторизацию.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
