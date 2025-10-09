https://crimea.ria.ru/20251009/v-simferopole-organizovali-set-besplatnykh-tochek-wi-fi-1150087823.html

В Симферополе организовали сеть бесплатных точек Wi-Fi

В Симферополе организовали сеть бесплатных точек Wi-Fi - РИА Новости Крым, 09.10.2025

В Симферополе организовали сеть бесплатных точек Wi-Fi

09.10.2025

2025-10-09T18:38

2025-10-09T18:38

2025-10-09T18:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе организовали сеть бесплатных точек Wi-Fi в общественных местах. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.И подчеркнул, что воспользоваться услугой может абсолютно каждый и совершенно бесплатно. Для подключения необходимо будет пройти простую авторизацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

