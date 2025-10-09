https://crimea.ria.ru/20251009/v-simferopole-organizovali-set-besplatnykh-tochek-wi-fi-1150087823.html
В Симферополе организовали сеть бесплатных точек Wi-Fi в общественных местах. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 09.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе организовали сеть бесплатных точек Wi-Fi в общественных местах. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.И подчеркнул, что воспользоваться услугой может абсолютно каждый и совершенно бесплатно. Для подключения необходимо будет пройти простую авторизацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
18:38 09.10.2025 (обновлено: 18:39 09.10.2025)