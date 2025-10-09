Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области разбился истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251009/v-lipetskoy-oblasti-poterpel-avariyu-mig-31-1150094553.html
В Липецкой области разбился истребитель-перехватчик МиГ-31
В Липецкой области разбился истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости Крым, 09.10.2025
В Липецкой области разбился истребитель-перехватчик МиГ-31
В Липецкой области при заходе на посадку потерпел аварию самолет МиГ-31, экипаж катапультировался, угрозы их жизни нет, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T23:32
2025-10-09T23:55
министерство обороны рф
новости
авиация
вооруженные силы россии
происшествия
липецкая область
авиакатастрофа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150094714_333:508:3071:2048_1920x0_80_0_0_f58145da0eb770ccef6174849294dd1b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Липецкой области при заходе на посадку потерпел аварию самолет МиГ-31, экипаж катапультировался, угрозы их жизни нет, сообщили в Минобороны России.Самолет упал в безлюдном районе, полет выполнялся без боекомплекта, подчеркнули в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
липецкая область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150094714_506:124:3071:2048_1920x0_80_0_0_9ca8047dd1f70e03077d13cba23a4aa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости, авиация, вооруженные силы россии, происшествия, липецкая область, авиакатастрофа
В Липецкой области разбился истребитель-перехватчик МиГ-31

МиГ-31 потерпел аварию при заходе на посадку после выполнения планового учебного полета

23:32 09.10.2025 (обновлено: 23:55 09.10.2025)
 
© РИА Новости . Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31 во время тренировочного полета
Истребитель-перехватчик МиГ-31 во время тренировочного полета - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости . Нина Падалко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Липецкой области при заходе на посадку потерпел аварию самолет МиГ-31, экипаж катапультировался, угрозы их жизни нет, сообщили в Минобороны России.

"Сегодня около 19:20 мск в Липецкой области при заходе на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни летчикам нет", – цитирует МО РФ РИА Новости.

Самолет упал в безлюдном районе, полет выполнялся без боекомплекта, подчеркнули в российском военном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Министерство обороны РФНовостиАвиацияВооруженные силы РоссииПроисшествияЛипецкая областьАвиакатастрофа
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Холодный атмосферный фронт принесет в Крым сильные дожди и ветер
00:00Какой сегодня праздник: 10 октября
23:32В Липецкой области разбился истребитель-перехватчик МиГ-31
23:02Большая часть оружия США через НАТО идет на Украину – Трамп
22:21Путин на саммите в Душанбе и угрозы Зеленского – главное за день
22:04Крымский мост: оперативная информация к вечеру четверга
21:43Шут заигрался: что значит заявление о Крыме экс-посла США на Украине
21:27Страшное ДТП с фурой на Кубани: погибли двое детей и двое взрослых
21:14Ялта соберет 15 регионов на форум-выставку туризма и активного отдыха
20:56Новый автобусный маршрут свяжет Севастополь и Симферополь
20:41Мотоциклист из Москвы врезался в легковушку в Севастополе
20:14В Абхазии туравтобус съехал с дороги – есть погибший и пострадавшие
20:02В Кремле перенесли Российско-Арабский саммит
19:47Журналистику в США заменили тексты из ЦРУ – американский документалист
19:33Учите физику: в Крыму ответили на украинский фейк о выбросе мазута
19:19В Черниговской и Сумской областях полностью остановлено движение поездов
19:06Мощное землетрясение произошло на Камчатке
18:43ВСУ подорвали трубопровод Тольятти – Одесса: произошел выброс аммиака
18:38В Симферополе организовали сеть бесплатных точек Wi-Fi
18:22Саммит "Россия – Центральна Азия": главные заявления Путина
Лента новостейМолния