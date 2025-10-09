https://crimea.ria.ru/20251009/v-lipetskoy-oblasti-poterpel-avariyu-mig-31-1150094553.html
В Липецкой области разбился истребитель-перехватчик МиГ-31
В Липецкой области разбился истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости Крым, 09.10.2025
В Липецкой области разбился истребитель-перехватчик МиГ-31
В Липецкой области при заходе на посадку потерпел аварию самолет МиГ-31, экипаж катапультировался, угрозы их жизни нет, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T23:32
2025-10-09T23:32
2025-10-09T23:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Липецкой области при заходе на посадку потерпел аварию самолет МиГ-31, экипаж катапультировался, угрозы их жизни нет, сообщили в Минобороны России.Самолет упал в безлюдном районе, полет выполнялся без боекомплекта, подчеркнули в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2025
В Липецкой области разбился истребитель-перехватчик МиГ-31
МиГ-31 потерпел аварию при заходе на посадку после выполнения планового учебного полета
23:32 09.10.2025 (обновлено: 23:55 09.10.2025)