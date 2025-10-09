В Крыму рейсовый автобус врезался в иномарку

https://crimea.ria.ru/20251009/v-krymu-reysovyy-avtobus-vrezalsya-v-inomarku-1150084580.html

Два человека пострадали в столкновении рейсового автобуса с иномаркой в Красногвардейском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

2025-10-09T16:27

2025-10-09T16:27

2025-10-09T16:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в столкновении рейсового автобуса с иномаркой в Красногвардейском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным пресс-службы, авария произошла 9 октября в 11 часов на 576-м километре автодороги "Новороссия" вблизи села Менделеево. 67-летний водитель рейсового автобуса "СИМАЗ", следуя по маршруту "Красногвардейск – Котельниково", при выезде со второстепенной дороги столкнулся с автомобилем Toyota, который ехал по главной дороге.Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям участников дорожного движения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, надзорное ведомство также открыто проверку по факту этой аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток на багги сбил двоих четырехлетних детей в ПодмосковьеСкорая помощь насмерть сбила мотоциклиста в КраснодареВ Крыму за неделю в ДТП погибли четверо и пострадали 23 человека

