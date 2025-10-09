Рейтинг@Mail.ru
В Крыму рейсовый автобус врезался в иномарку - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251009/v-krymu-reysovyy-avtobus-vrezalsya-v-inomarku-1150084580.html
В Крыму рейсовый автобус врезался в иномарку
В Крыму рейсовый автобус врезался в иномарку - РИА Новости Крым, 09.10.2025
В Крыму рейсовый автобус врезался в иномарку
Два человека пострадали в столкновении рейсового автобуса с иномаркой в Красногвардейском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T16:27
2025-10-09T16:40
новости крыма
ситуация на дорогах крыма
красногвардейский район
госавтоинспекция крыма
прокуратура республики крым
происшествия
дтп в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150082809_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ad8154871c6929001bb677a1345d396b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в столкновении рейсового автобуса с иномаркой в Красногвардейском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным пресс-службы, авария произошла 9 октября в 11 часов на 576-м километре автодороги "Новороссия" вблизи села Менделеево. 67-летний водитель рейсового автобуса "СИМАЗ", следуя по маршруту "Красногвардейск – Котельниково", при выезде со второстепенной дороги столкнулся с автомобилем Toyota, который ехал по главной дороге.Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям участников дорожного движения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, надзорное ведомство также открыто проверку по факту этой аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток на багги сбил двоих четырехлетних детей в ПодмосковьеСкорая помощь насмерть сбила мотоциклиста в КраснодареВ Крыму за неделю в ДТП погибли четверо и пострадали 23 человека
красногвардейский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150082809_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8850d65bd6c8416d129c123e12a40576.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, красногвардейский район, госавтоинспекция крыма, прокуратура республики крым, происшествия, дтп в крыму и севастополе
В Крыму рейсовый автобус врезался в иномарку

Рейсовый автобус врезался в иномарку на севере Крыма

16:27 09.10.2025 (обновлено: 16:40 09.10.2025)
 
© Прокуратура РКДТП в Красногвардейском районе Крыма
ДТП в Красногвардейском районе Крыма
© Прокуратура РК
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в столкновении рейсового автобуса с иномаркой в Красногвардейском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным пресс-службы, авария произошла 9 октября в 11 часов на 576-м километре автодороги "Новороссия" вблизи села Менделеево. 67-летний водитель рейсового автобуса "СИМАЗ", следуя по маршруту "Красногвардейск – Котельниково", при выезде со второстепенной дороги столкнулся с автомобилем Toyota, который ехал по главной дороге.
"В результате ДТП 34-летний водитель и пассажир 1979 года рождения легкового автомобиля, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. В автобусе пострадавших нет", – проинформировали в полиции .
© Прокуратура РКДТП в Красногвардейском районе Крыма
ДТП в Красногвардейском районе Крыма
© Прокуратура РК
ДТП в Красногвардейском районе Крыма
Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям участников дорожного движения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, надзорное ведомство также открыто проверку по факту этой аварии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Подросток на багги сбил двоих четырехлетних детей в Подмосковье
Скорая помощь насмерть сбила мотоциклиста в Краснодаре
В Крыму за неделю в ДТП погибли четверо и пострадали 23 человека
 
Ситуация на дорогах КрымаНовости КрымаКрасногвардейский районГосавтоинспекция КрымаПрокуратура Республики КрымПроисшествияДТП в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:42На востоке Крыма частично обесточен один из районов
17:16Страшно красиво: на Солнце произошел мощный взрыв
17:07Неосторожный шаг: Киев может не дождаться ракет Tomahawk
16:48Россия будет укреплять торговлю с Центральной Азией – Путин
16:31ВТБ: Спрос на снятие наличных у россиян снизится в 2025 году
16:27В Крыму рейсовый автобус врезался в иномарку
16:25Набиуллина прокомментировала рост цен на бензин в России
16:18Кому не нравятся договоренности Путина и Трампа на Аляске
16:06Шторм в Крыму - энергетики ввели режим повышенной готовности
15:54Торгово-экономические связи России и Азербайджана развиваются – Путин
15:16Крушение самолета AZAL – Путин назвал Алиеву причину катастрофы
15:10На Севастополь обрушится сильный холодный ветер
15:03Умер певец Амирамов
14:42"За силу искусства": кто получил Нобелевскую премию по литературе
14:32"Крыммедстрах" рассказал о нововведениях в системе ОМС
14:29Три дрона ВСУ сбиты в Ростовской области: повреждены дома и машины
14:22Крымский мост – очередь выросла в 3,5 раза за час
14:02Соглашения России и Таджикистана: итоги встречи глав государств
13:54ВТБ: альтернативные платежи займут 47% безналичного рынка к 2026 году
13:44В Уфе прооперировали девочку после падения с 4 этажа
Лента новостейМолния