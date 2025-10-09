https://crimea.ria.ru/20251009/v-krymu-reysovyy-avtobus-vrezalsya-v-inomarku-1150084580.html
В Крыму рейсовый автобус врезался в иномарку
В Крыму рейсовый автобус врезался в иномарку - РИА Новости Крым, 09.10.2025
В Крыму рейсовый автобус врезался в иномарку
Два человека пострадали в столкновении рейсового автобуса с иномаркой в Красногвардейском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T16:27
2025-10-09T16:27
2025-10-09T16:40
новости крыма
ситуация на дорогах крыма
красногвардейский район
госавтоинспекция крыма
прокуратура республики крым
происшествия
дтп в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150082809_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ad8154871c6929001bb677a1345d396b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в столкновении рейсового автобуса с иномаркой в Красногвардейском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным пресс-службы, авария произошла 9 октября в 11 часов на 576-м километре автодороги "Новороссия" вблизи села Менделеево. 67-летний водитель рейсового автобуса "СИМАЗ", следуя по маршруту "Красногвардейск – Котельниково", при выезде со второстепенной дороги столкнулся с автомобилем Toyota, который ехал по главной дороге.Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям участников дорожного движения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, надзорное ведомство также открыто проверку по факту этой аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток на багги сбил двоих четырехлетних детей в ПодмосковьеСкорая помощь насмерть сбила мотоциклиста в КраснодареВ Крыму за неделю в ДТП погибли четверо и пострадали 23 человека
красногвардейский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150082809_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8850d65bd6c8416d129c123e12a40576.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, красногвардейский район, госавтоинспекция крыма, прокуратура республики крым, происшествия, дтп в крыму и севастополе
В Крыму рейсовый автобус врезался в иномарку
Рейсовый автобус врезался в иномарку на севере Крыма
16:27 09.10.2025 (обновлено: 16:40 09.10.2025)