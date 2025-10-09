Рейтинг@Mail.ru
В Крыму планируют построить новый экспоцентр - РИА Новости Крым, 09.10.2025
В Крыму планируют построить новый экспоцентр
В Крыму планируют построить новый экспоцентр - РИА Новости Крым, 09.10.2025
В Крыму планируют построить новый экспоцентр
Торгово-промышленная палата Крыма инициирует строительство большого экспокомплекса с современными выставочными залами и сопутствующей инфраструктурой. Об этом в РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T12:51
2025-10-09T12:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Торгово-промышленная палата Крыма инициирует строительство большого экспокомплекса с современными выставочными залами и сопутствующей инфраструктурой. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал президент организации Сергей Диюк.Диюк убежден, что после возобновления полетов в аэропорту Симферополь бизнес-гости более активно начнут взаимодействовать с предпринимательским сообществом Крыма."Мы сможем делать много качественных деловых мероприятий, а это про коллаборацию, про инвестиции, про вливание в экономику Республики Крым", - отметил он.По мнению Сергея Диюка, объект могут использовать все министерства и ведомства, а также другие организации."Фонд поддержки предпринимательства проводит большое количество мероприятий. Эта площадка востребована, она нужна республике. То есть, это площадка для всех", - пояснил он.В свою очередь вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин отметил, что важной особенностью делового объединения является защита интересов бизнеса и не только."Мы не просто защищаем интересы бизнеса, не просто содействуем развитию предпринимательства, созданию благоприятных условий, но и оказываем постоянно услуги нашим предпринимателям. Часть из них является, как известно, эксклюзивными", - сказал он.
В Крыму планируют построить новый экспоцентр

В Крыму Торгово-промышленная палата инициирует строительство нового экспоцентра

12:51 09.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Торгово-промышленная палата Крыма инициирует строительство большого экспокомплекса с современными выставочными залами и сопутствующей инфраструктурой. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал президент организации Сергей Диюк.

"У нас нет площадки для проведения больших мероприятий. Причем и республиканских, и федеральных, и муниципальных. И вот нам эта площадка нужна. Мы проработали этот вопрос с Корпорацией развития Республики Крым. Я думаю, что мы попросим руководство республики посодействовать", - сказал он.

Диюк убежден, что после возобновления полетов в аэропорту Симферополь бизнес-гости более активно начнут взаимодействовать с предпринимательским сообществом Крыма.
"Мы сможем делать много качественных деловых мероприятий, а это про коллаборацию, про инвестиции, про вливание в экономику Республики Крым", - отметил он.
По мнению Сергея Диюка, объект могут использовать все министерства и ведомства, а также другие организации.
"Фонд поддержки предпринимательства проводит большое количество мероприятий. Эта площадка востребована, она нужна республике. То есть, это площадка для всех", - пояснил он.
В свою очередь вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин отметил, что важной особенностью делового объединения является защита интересов бизнеса и не только.
"Мы не просто защищаем интересы бизнеса, не просто содействуем развитию предпринимательства, созданию благоприятных условий, но и оказываем постоянно услуги нашим предпринимателям. Часть из них является, как известно, эксклюзивными", - сказал он.
