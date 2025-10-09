https://crimea.ria.ru/20251009/v-krymu-planiruyut-postroit-novyy-ekspotsentr-1150072819.html
В Крыму планируют построить новый экспоцентр
В Крыму планируют построить новый экспоцентр - РИА Новости Крым, 09.10.2025
В Крыму планируют построить новый экспоцентр
Торгово-промышленная палата Крыма инициирует строительство большого экспокомплекса с современными выставочными залами и сопутствующей инфраструктурой. Об этом в РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T12:51
2025-10-09T12:51
2025-10-09T12:51
крым
торгово-промышленная палата (тпп) крыма
бизнес
крымский бизнес
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/13/1145057475_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_56dbfb046a3c0028a92dab3eb49c1235.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Торгово-промышленная палата Крыма инициирует строительство большого экспокомплекса с современными выставочными залами и сопутствующей инфраструктурой. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал президент организации Сергей Диюк.Диюк убежден, что после возобновления полетов в аэропорту Симферополь бизнес-гости более активно начнут взаимодействовать с предпринимательским сообществом Крыма."Мы сможем делать много качественных деловых мероприятий, а это про коллаборацию, про инвестиции, про вливание в экономику Республики Крым", - отметил он.По мнению Сергея Диюка, объект могут использовать все министерства и ведомства, а также другие организации."Фонд поддержки предпринимательства проводит большое количество мероприятий. Эта площадка востребована, она нужна республике. То есть, это площадка для всех", - пояснил он.В свою очередь вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин отметил, что важной особенностью делового объединения является защита интересов бизнеса и не только."Мы не просто защищаем интересы бизнеса, не просто содействуем развитию предпринимательства, созданию благоприятных условий, но и оказываем постоянно услуги нашим предпринимателям. Часть из них является, как известно, эксклюзивными", - сказал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/13/1145057475_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2762685458a619a9f8d8c2d959ebc64d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, торгово-промышленная палата (тпп) крыма, бизнес, крымский бизнес, общество, новости крыма
В Крыму планируют построить новый экспоцентр
В Крыму Торгово-промышленная палата инициирует строительство нового экспоцентра
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Торгово-промышленная палата Крыма инициирует строительство большого экспокомплекса с современными выставочными залами и сопутствующей инфраструктурой. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал президент организации Сергей Диюк.
"У нас нет площадки для проведения больших мероприятий. Причем и республиканских, и федеральных, и муниципальных. И вот нам эта площадка нужна. Мы проработали этот вопрос с Корпорацией развития Республики Крым. Я думаю, что мы попросим руководство республики посодействовать", - сказал он.
Диюк убежден, что после возобновления полетов в аэропорту Симферополь бизнес-гости более активно начнут взаимодействовать с предпринимательским сообществом Крыма.
"Мы сможем делать много качественных деловых мероприятий, а это про коллаборацию, про инвестиции, про вливание в экономику Республики Крым", - отметил он.
По мнению Сергея Диюка, объект могут использовать все министерства и ведомства, а также другие организации.
"Фонд поддержки предпринимательства проводит большое количество мероприятий. Эта площадка востребована, она нужна республике. То есть, это площадка для всех", - пояснил он.
В свою очередь вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин отметил, что важной особенностью делового объединения является защита интересов бизнеса и не только.
"Мы не просто защищаем интересы бизнеса, не просто содействуем развитию предпринимательства, созданию благоприятных условий, но и оказываем постоянно услуги нашим предпринимателям. Часть из них является, как известно, эксклюзивными", - сказал он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.