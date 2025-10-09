https://crimea.ria.ru/20251009/v-krymu-planiruyut-postroit-novyy-ekspotsentr-1150072819.html

В Крыму планируют построить новый экспоцентр

В Крыму планируют построить новый экспоцентр - РИА Новости Крым, 09.10.2025

В Крыму планируют построить новый экспоцентр

Торгово-промышленная палата Крыма инициирует строительство большого экспокомплекса с современными выставочными залами и сопутствующей инфраструктурой. Об этом в

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Торгово-промышленная палата Крыма инициирует строительство большого экспокомплекса с современными выставочными залами и сопутствующей инфраструктурой. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал президент организации Сергей Диюк.Диюк убежден, что после возобновления полетов в аэропорту Симферополь бизнес-гости более активно начнут взаимодействовать с предпринимательским сообществом Крыма."Мы сможем делать много качественных деловых мероприятий, а это про коллаборацию, про инвестиции, про вливание в экономику Республики Крым", - отметил он.По мнению Сергея Диюка, объект могут использовать все министерства и ведомства, а также другие организации."Фонд поддержки предпринимательства проводит большое количество мероприятий. Эта площадка востребована, она нужна республике. То есть, это площадка для всех", - пояснил он.В свою очередь вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин отметил, что важной особенностью делового объединения является защита интересов бизнеса и не только."Мы не просто защищаем интересы бизнеса, не просто содействуем развитию предпринимательства, созданию благоприятных условий, но и оказываем постоянно услуги нашим предпринимателям. Часть из них является, как известно, эксклюзивными", - сказал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

