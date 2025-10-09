https://crimea.ria.ru/20251009/v-kremle-perenesli-rossiysko-arabskiy-sammit-1150090388.html
В Кремле перенесли Российско-Арабский саммит
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин и премьер Ирака Мухаммед Судани, действующий председатель саммита Лиги арабских государств, в телефонном разговоре вечером в четверг договорились перенести Российско-Арабский саммит, сообщили в Кремле.
Лидеры государств обсудили намеченный на 15 октября первый Российско-Арабский саммит, который планировалось провести в Москве. Путин и Судани согласились, что из-за начала реализации плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа приглашенным лидерам арабских государств может быть затруднительно лично прибыть в Москву.
"Поэтому сочтено целесообразным перенести проведение упомянутого Российско-Арабского саммита на более позднее время, которое будет дополнительно согласовано", – проинформировали в Кремле.
Российская и иракская стороны передадут информацию об этом в столицы всех арабских государств по дипломатическим каналам.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.