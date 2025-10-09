Рейтинг@Mail.ru
В Алуште более пяти тысяч абонентов остались без воды - РИА Новости Крым, 09.10.2025
В Алуште более пяти тысяч абонентов остались без воды
В Алуште более пяти тысяч абонентов остались без воды - РИА Новости Крым, 09.10.2025
В Алуште более пяти тысяч абонентов остались без воды
В Алуште более пяти тысяч абонентов остались без воды утром в четверг из-за аварии на сетях. Об этом сообщила глава администрации города Галине Огнева. РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T10:13
2025-10-09T10:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Алуште более пяти тысяч абонентов остались без воды утром в четверг из-за аварии на сетях. Об этом сообщила глава администрации города Галине Огнева.По ее данным, без водоснабжения остаются 5261 абонентов. Аварийно-восстановительные работы продлятся ориентировочно до 14 часов.С 1 октября в Алуште введены график подачи воды из-за недостаточных запасов в Изобильненском водохранилище, которое заполнено всего на одну четвертую от своего полного объема.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Графики подачи воды в Алуште ввели из-за дефицита в водохранилищеКрым вступил в маловодный период – что с запасами водохранилищВ Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения
В Алуште более пяти тысяч абонентов остались без воды

В Алуште более пяти тысяч абонентов остались без воды из-за утечки в районе ТЭС – мэр

10:13 09.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Алуште более пяти тысяч абонентов остались без воды утром в четверг из-за аварии на сетях. Об этом сообщила глава администрации города Галине Огнева.
"9 октября в связи с утечкой на улице Судакская в районе ТЭС ограничена подача воды по улицам Судакская, Ленина, Таврическая, Лесная, Красноармейская, Заводская, переулок Спортивный", – перечислила Огнева.
По ее данным, без водоснабжения остаются 5261 абонентов. Аварийно-восстановительные работы продлятся ориентировочно до 14 часов.
С 1 октября в Алуште введены график подачи воды из-за недостаточных запасов в Изобильненском водохранилище, которое заполнено всего на одну четвертую от своего полного объема.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Графики подачи воды в Алуште ввели из-за дефицита в водохранилище
Крым вступил в маловодный период – что с запасами водохранилищ
В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения
 
КрымАлуштаГалина ОгневаВодаВода в КрымуНовости КрымаОбществоЖКХЖКХ Крыма и Севастополя
 
