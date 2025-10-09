https://crimea.ria.ru/20251009/v-alushte-bolee-pyati-tysyach-abonentov-ostalis-bez-vody-1150065305.html

В Алуште более пяти тысяч абонентов остались без воды

В Алуште более пяти тысяч абонентов остались без воды - РИА Новости Крым, 09.10.2025

В Алуште более пяти тысяч абонентов остались без воды

В Алуште более пяти тысяч абонентов остались без воды утром в четверг из-за аварии на сетях. Об этом сообщила глава администрации города Галине Огнева. РИА Новости Крым, 09.10.2025

2025-10-09T10:13

2025-10-09T10:13

2025-10-09T10:13

крым

алушта

галина огнева

вода

вода в крыму

новости крыма

общество

жкх

жкх крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111835/82/1118358227_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_627a1675f505956757b26cf64440d10b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Алуште более пяти тысяч абонентов остались без воды утром в четверг из-за аварии на сетях. Об этом сообщила глава администрации города Галине Огнева.По ее данным, без водоснабжения остаются 5261 абонентов. Аварийно-восстановительные работы продлятся ориентировочно до 14 часов.С 1 октября в Алуште введены график подачи воды из-за недостаточных запасов в Изобильненском водохранилище, которое заполнено всего на одну четвертую от своего полного объема.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Графики подачи воды в Алуште ввели из-за дефицита в водохранилищеКрым вступил в маловодный период – что с запасами водохранилищВ Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения

крым

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, галина огнева, вода, вода в крыму, новости крыма, общество, жкх, жкх крыма и севастополя