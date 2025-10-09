https://crimea.ria.ru/20251009/v-abkhazii-turavtobus-sekhal-s-dorogi--est-pogibshiy-i-postradavshie-1150090574.html

В Абхазии туравтобус съехал с дороги – есть погибший и пострадавшие

В Абхазии туравтобус съехал с дороги – есть погибший и пострадавшие - РИА Новости Крым, 09.10.2025

В Абхазии туравтобус съехал с дороги – есть погибший и пострадавшие

Экскурсионный автобус с туристами из Ставрополья съехал с дороги в горах Абхазии – один человек погиб и семеро пострадали, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 09.10.2025

2025-10-09T20:14

2025-10-09T20:14

2025-10-09T20:01

абхазия

новости

происшествия

автобус

туризм

горы

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Экскурсионный автобус с туристами из Ставрополья съехал с дороги в горах Абхазии – один человек погиб и семеро пострадали, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.С пострадавшими работают медики – трое получили помощь на месте, четверо госпитализированы в медучреждение республики, проинформировал губернатор. Краевой Минздрав находится на связи с абхазскими коллегами, установлено взаимодействие по линии федеральной службы медицины катастроф.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

абхазия

горы

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

абхазия, новости, происшествия, автобус, туризм, горы, дтп