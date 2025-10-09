https://crimea.ria.ru/20251009/v-abkhazii-turavtobus-sekhal-s-dorogi--est-pogibshiy-i-postradavshie-1150090574.html
В Абхазии туравтобус съехал с дороги – есть погибший и пострадавшие
В Абхазии туравтобус съехал с дороги – есть погибший и пострадавшие - РИА Новости Крым, 09.10.2025
В Абхазии туравтобус съехал с дороги – есть погибший и пострадавшие
Экскурсионный автобус с туристами из Ставрополья съехал с дороги в горах Абхазии – один человек погиб и семеро пострадали, сообщил губернатор региона Владимир...
2025-10-09T20:14
2025-10-09T20:14
2025-10-09T20:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Экскурсионный автобус с туристами из Ставрополья съехал с дороги в горах Абхазии – один человек погиб и семеро пострадали, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.С пострадавшими работают медики – трое получили помощь на месте, четверо госпитализированы в медучреждение республики, проинформировал губернатор. Краевой Минздрав находится на связи с абхазскими коллегами, установлено взаимодействие по линии федеральной службы медицины катастроф.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Абхазии туравтобус съехал с дороги – есть погибший и пострадавшие
