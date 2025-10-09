Рейтинг@Mail.ru
В Абхазии туравтобус съехал с дороги – есть погибший и пострадавшие - РИА Новости Крым, 09.10.2025
В Абхазии туравтобус съехал с дороги – есть погибший и пострадавшие
В Абхазии туравтобус съехал с дороги – есть погибший и пострадавшие - РИА Новости Крым, 09.10.2025
В Абхазии туравтобус съехал с дороги – есть погибший и пострадавшие
Экскурсионный автобус с туристами из Ставрополья съехал с дороги в горах Абхазии – один человек погиб и семеро пострадали, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 09.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Экскурсионный автобус с туристами из Ставрополья съехал с дороги в горах Абхазии – один человек погиб и семеро пострадали, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.С пострадавшими работают медики – трое получили помощь на месте, четверо госпитализированы в медучреждение республики, проинформировал губернатор. Краевой Минздрав находится на связи с абхазскими коллегами, установлено взаимодействие по линии федеральной службы медицины катастроф.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
абхазия, новости, происшествия, автобус, туризм, горы, дтп
В Абхазии туравтобус съехал с дороги – есть погибший и пострадавшие

В Абхазии автобус с туристами съехал с дороги – один погиб и семеро пострадали

20:14 09.10.2025
 
© РИА Новости Крым
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Экскурсионный автобус с туристами из Ставрополья съехал с дороги в горах Абхазии – один человек погиб и семеро пострадали, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"В Абхазии произошел несчастный случай с нашими земляками. По оперативной информации от властей республики, экскурсионный микроавтобус, в котором были туристы из Ставрополья, в горной местности съехал с дороги. К глубокому сожалению, среди пассажиров есть погибший", – сообщил глава региона.

С пострадавшими работают медики – трое получили помощь на месте, четверо госпитализированы в медучреждение республики, проинформировал губернатор. Краевой Минздрав находится на связи с абхазскими коллегами, установлено взаимодействие по линии федеральной службы медицины катастроф.
