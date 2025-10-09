https://crimea.ria.ru/20251009/tri-drona-vsu-sbity-v-rostovskoy-oblasti-povrezhdeny-doma-i-mashiny-1150076506.html

Три дрона ВСУ сбиты в Ростовской области: повреждены дома и машины

Три дрона ВСУ сбиты в Ростовской области: повреждены дома и машины - РИА Новости Крым, 09.10.2025

Три дрона ВСУ сбиты в Ростовской области: повреждены дома и машины

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области сбиты три дрона ВСУ, обломки повредили несколько жилых домов и автомобилей, сообщает губернатор региона Юрий... РИА Новости Крым, 09.10.2025

2025-10-09T14:29

2025-10-09T14:29

2025-10-09T14:29

юрий слюсарь

ростовская область

атаки всу

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0a/1141747713_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_00a71a2d58b90359454665525eef3c4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Матвеево-Курганском районе Ростовской области сбиты три дрона ВСУ, обломки повредили несколько жилых домов и автомобилей, сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.Слюсарь добавил, что информация о пострадавших уточняется.В четверг утром губернатор сообщал, что обломки украинских беспилотников упали на территорию частных жилых домов в Родионово-Несветайском районе. В результате атаки также загорелась сухая трава за пределами населенного пункта – пожар потушили. Никто из людей не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ начали скидывать на Херсонскую область заминированные растенияМассированная атака на Волгоградскую область – горят объекты ТЭКТри человека погибли в пожаре после удара ВСУ по Херсонской области

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий слюсарь, ростовская область, атаки всу, происшествия, новости