Три дрона ВСУ сбиты в Ростовской области: повреждены дома и машины - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Три дрона ВСУ сбиты в Ростовской области: повреждены дома и машины
2025-10-09T14:29
2025-10-09T14:29
юрий слюсарь
ростовская область
атаки всу
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Матвеево-Курганском районе Ростовской области сбиты три дрона ВСУ, обломки повредили несколько жилых домов и автомобилей, сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.Слюсарь добавил, что информация о пострадавших уточняется.В четверг утром губернатор сообщал, что обломки украинских беспилотников упали на территорию частных жилых домов в Родионово-Несветайском районе. В результате атаки также загорелась сухая трава за пределами населенного пункта – пожар потушили. Никто из людей не пострадал.
ростовская область
Новости
ru-RU
юрий слюсарь, ростовская область, атаки всу, происшествия, новости
Три дрона ВСУ сбиты в Ростовской области: повреждены дома и машины

В Ростовской области повреждены жилые дома и автомобили в результате атаки ВСУ

14:29 09.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Матвеево-Курганском районе Ростовской области сбиты три дрона ВСУ, обломки повредили несколько жилых домов и автомобилей, сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.
"В Матвеево-Курганском районе в ходе отражения воздушной атаки уничтожены три БПЛА. В поселке Матвеев Курган повреждено остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также 5 автомобилей", – говорится в публикации.
Слюсарь добавил, что информация о пострадавших уточняется.
В четверг утром губернатор сообщал, что обломки украинских беспилотников упали на территорию частных жилых домов в Родионово-Несветайском районе. В результате атаки также загорелась сухая трава за пределами населенного пункта – пожар потушили. Никто из людей не пострадал.
Юрий СлюсарьРостовская областьАтаки ВСУПроисшествияНовости
 
