Три дрона ВСУ сбиты в Ростовской области: повреждены дома и машины

2025-10-09T14:29
2025-10-09T14:29
2025-10-09T14:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Матвеево-Курганском районе Ростовской области сбиты три дрона ВСУ, обломки повредили несколько жилых домов и автомобилей, сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.Слюсарь добавил, что информация о пострадавших уточняется.В четверг утром губернатор сообщал, что обломки украинских беспилотников упали на территорию частных жилых домов в Родионово-Несветайском районе. В результате атаки также загорелась сухая трава за пределами населенного пункта – пожар потушили. Никто из людей не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ начали скидывать на Херсонскую область заминированные растенияМассированная атака на Волгоградскую область – горят объекты ТЭКТри человека погибли в пожаре после удара ВСУ по Херсонской области
