https://crimea.ria.ru/20251009/tramp-zayavil-o-pervoy-faze-mirnogo-plana-po-gaze-1150062067.html

Трамп заявил о первой фазе мирного плана Израиля и ХАМАС

Трамп заявил о первой фазе мирного плана Израиля и ХАМАС - РИА Новости Крым, 09.10.2025

Трамп заявил о первой фазе мирного плана Израиля и ХАМАС

Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились по первой фазе плана урегулирования конфликта. Об этом со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа РИА Новости Крым, 09.10.2025

2025-10-09T06:53

2025-10-09T06:53

2025-10-09T06:58

израиль

палестина

сектор газа

дональд трамп

сша

политика

обострение ситуации в израиле

новости

хамас

цахал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/16/1132252066_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9ca601e9a27a3d77f0bd3cc077f4682.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились по первой фазе плана урегулирования конфликта. Об этом со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа пишет РИА Новости.ХАМАС в рамках договоренностей согласилось освободить всех заложников в следующий понедельник, отметил глава Белого дома. А Израиль в свою очередь – отвести войска к согласованным линиям, добавил Трамп.По данным портала Ynet, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на первом этапе будет контролировать 53% территории сектора Газа и выведет войска из города Газа.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал договоренности "дипломатическим успехом", "национальной и моральной победой для Израиля". ХАМАС подтвердило, что, согласно договоренностям, оставшихся в живых израильских заложников обменяют на почти две тысячи палестинских заключенных. В то же время глава генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии "готовиться к любому сценарию" и подготовить силы для проведения операции по возвращению израильских заложников.План ТрампаВ сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав.Нетаньяху поддержал план. Если движение откажется принять план, он пообещал "довести дело до конца".Решение ХАМАСПалестинское движение согласилось передать управление сектором Газа. При этом замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук отметил, что освобождение заложников и передача тел за 72 часа нереальны в нынешних условиях.Движение также заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова поддержать план Трампа, если он приведет к созданию палестинского государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

израиль

палестина

сектор газа

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, палестина, сектор газа, дональд трамп, сша, политика, обострение ситуации в израиле, новости, хамас, цахал