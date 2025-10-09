Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о первой фазе мирного плана Израиля и ХАМАС - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Трамп заявил о первой фазе мирного плана Израиля и ХАМАС
Трамп заявил о первой фазе мирного плана Израиля и ХАМАС - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Трамп заявил о первой фазе мирного плана Израиля и ХАМАС
Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились по первой фазе плана урегулирования конфликта. Об этом со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T06:53
2025-10-09T06:58
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/16/1132252066_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9ca601e9a27a3d77f0bd3cc077f4682.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились по первой фазе плана урегулирования конфликта. Об этом со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа пишет РИА Новости.ХАМАС в рамках договоренностей согласилось освободить всех заложников в следующий понедельник, отметил глава Белого дома. А Израиль в свою очередь – отвести войска к согласованным линиям, добавил Трамп.По данным портала Ynet, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на первом этапе будет контролировать 53% территории сектора Газа и выведет войска из города Газа.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал договоренности "дипломатическим успехом", "национальной и моральной победой для Израиля". ХАМАС подтвердило, что, согласно договоренностям, оставшихся в живых израильских заложников обменяют на почти две тысячи палестинских заключенных. В то же время глава генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии "готовиться к любому сценарию" и подготовить силы для проведения операции по возвращению израильских заложников.План ТрампаВ сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав.Нетаньяху поддержал план. Если движение откажется принять план, он пообещал "довести дело до конца".Решение ХАМАСПалестинское движение согласилось передать управление сектором Газа. При этом замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук отметил, что освобождение заложников и передача тел за 72 часа нереальны в нынешних условиях.Движение также заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова поддержать план Трампа, если он приведет к созданию палестинского государства.
Трамп заявил о первой фазе мирного плана Израиля и ХАМАС

Израиль и ХАМАС подписали первую фазу плана по урегулированию конфликта – Трамп

06:53 09.10.2025 (обновлено: 06:58 09.10.2025)
 
© JALAA MAREY / AFPИзраильские солдаты на танке на позиции в неизвестном месте на границе
Израильские солдаты на танке на позиции в неизвестном месте на границе
© JALAA MAREY / AFP
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились по первой фазе плана урегулирования конфликта. Об этом со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа пишет РИА Новости.
"Я очень горжусь, сообщая, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
ХАМАС в рамках договоренностей согласилось освободить всех заложников в следующий понедельник, отметил глава Белого дома. А Израиль в свою очередь – отвести войска к согласованным линиям, добавил Трамп.
По данным портала Ynet, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на первом этапе будет контролировать 53% территории сектора Газа и выведет войска из города Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал договоренности "дипломатическим успехом", "национальной и моральной победой для Израиля".
ХАМАС подтвердило, что, согласно договоренностям, оставшихся в живых израильских заложников обменяют на почти две тысячи палестинских заключенных.
В то же время глава генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии "готовиться к любому сценарию" и подготовить силы для проведения операции по возвращению израильских заложников.

План Трампа

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.
ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав.
Нетаньяху поддержал план. Если движение откажется принять план, он пообещал "довести дело до конца".

Решение ХАМАС

Палестинское движение согласилось передать управление сектором Газа. При этом замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук отметил, что освобождение заложников и передача тел за 72 часа нереальны в нынешних условиях.
Движение также заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова поддержать план Трампа, если он приведет к созданию палестинского государства.
