Торгово-экономические связи России и Азербайджана развиваются – Путин - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Торгово-экономические связи России и Азербайджана развиваются – Путин
Торгово-экономические связи России и Азербайджана развиваются – Путин - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Торгово-экономические связи России и Азербайджана развиваются – Путин
Торгово-экономические связи России и Азербайджана развиваются, несмотря на нюансы, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе встречи с... РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T15:54
2025-10-09T16:00
владимир путин (политик)
ильхам алиев
россия
азербайджан
таджикистан
политика
экономика
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Торгово-экономические связи России и Азербайджана развиваются, несмотря на нюансы, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Таджикистане.По его словам, в прошлом году торговый оборот между странами вырос примерно на шесть процентов, в этом году – уже на 16. Москва будет делать все, чтобы динамика в развитии отношений с Азербайджаном сохранилась, подчеркнул глава российского государства и выразил надежду, что двухстороннее сотрудничество продолжится в духе союзничества.В свою очередь Алиев отметил, что отношения России и Азербайджана в этом году развивались успешно, пожелал всего самого доброго Путину и дружественному народу России и выразил уверенность, что "месседжи", которые президенты направляют сегодня обществам двух стран, будут восприняты позитивно.Президент России находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября и пробудет в стране до 10 октября. В рамках визита примет участие во втором саммите "Центральная Азия – Россия" и заседании Совета глав государств СНГ.
россия
азербайджан
таджикистан
владимир путин (политик), ильхам алиев, россия, азербайджан, таджикистан, политика, экономика
Торгово-экономические связи России и Азербайджана развиваются – Путин

Торговый оборот между РФ и Азербайджаном вырос на 16% в текущем году – Путин

15:54 09.10.2025 (обновлено: 16:00 09.10.2025)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Таджикистан
Государственный визит президента Владимира Путина в Таджикистан - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Торгово-экономические связи России и Азербайджана развиваются, несмотря на нюансы, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Таджикистане.
"Наши интересы, взаимные интересы совпадают, они очень близки, и, прежде всего, это касается торгово-экономических связей, несмотря на все нюансы, связанные с этой трагедией (крушением самолета AZAL - ред.), несмотря на какие-то вещи, которые возникли в связи с этим", – сказал президент России.
По его словам, в прошлом году торговый оборот между странами вырос примерно на шесть процентов, в этом году – уже на 16. Москва будет делать все, чтобы динамика в развитии отношений с Азербайджаном сохранилась, подчеркнул глава российского государства и выразил надежду, что двухстороннее сотрудничество продолжится в духе союзничества.
В свою очередь Алиев отметил, что отношения России и Азербайджана в этом году развивались успешно, пожелал всего самого доброго Путину и дружественному народу России и выразил уверенность, что "месседжи", которые президенты направляют сегодня обществам двух стран, будут восприняты позитивно.
Президент России находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября и пробудет в стране до 10 октября. В рамках визита примет участие во втором саммите "Центральная Азия – Россия" и заседании Совета глав государств СНГ.
Владимир Путин (политик)Ильхам АлиевРоссияАзербайджанТаджикистанПолитикаЭкономика
 
