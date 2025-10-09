https://crimea.ria.ru/20251009/torgovo-ekonomicheskie-svyazi-rossii-i-azerbaydzhana-razvivayutsya--putin-1150082419.html

Торгово-экономические связи России и Азербайджана развиваются – Путин

Торгово-экономические связи России и Азербайджана развиваются – Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Торгово-экономические связи России и Азербайджана развиваются, несмотря на нюансы, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Таджикистане.По его словам, в прошлом году торговый оборот между странами вырос примерно на шесть процентов, в этом году – уже на 16. Москва будет делать все, чтобы динамика в развитии отношений с Азербайджаном сохранилась, подчеркнул глава российского государства и выразил надежду, что двухстороннее сотрудничество продолжится в духе союзничества.В свою очередь Алиев отметил, что отношения России и Азербайджана в этом году развивались успешно, пожелал всего самого доброго Путину и дружественному народу России и выразил уверенность, что "месседжи", которые президенты направляют сегодня обществам двух стран, будут восприняты позитивно.Президент России находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября и пробудет в стране до 10 октября. В рамках визита примет участие во втором саммите "Центральная Азия – Россия" и заседании Совета глав государств СНГ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крушение самолета AZAL – Путин назвал Алиеву причину катастрофыПашинян рассказал Путину о встрече с Трампом и Алиевым в СШАРФ будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане - Кремль

