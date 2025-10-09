https://crimea.ria.ru/20251009/strashnoe-dtp-s-furoy-na-kubani-pogibli-dvoe-detey-i-dvoe-vzroslykh-1150092409.html

Страшное ДТП с фурой на Кубани: погибли двое детей и двое взрослых

2025-10-09T21:27

краснодарский край

мвд по краснодарскому краю

новости

происшествия

дтп

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли, в том числе двое маленьких детей, при столкновении легкового автомобиля и большегруза на автодороге Джубга – Сочи в Краснодарском крае. Об этом сообщают в краевом главке МВД России.По информации ведомства, авария произошла в 13-50 в Туапсинском муниципальном округе.Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Mercedes, двигаясь со стороны пгт Джугба в сторону Краснодара, не учел метеорологические условия – шел сильный дождь – в результате чего машина на левом закруглении дороги ушла в неуправляемый занос.Легковушку вынесло на встречную полосу встречного движения, где она столкнулась с большегрузом Volvo с полуприцепом.В результате столкновения машин погибли 32-летний водитель легковушки и три его пассажира: 30-летняя женщина и двое малышей – двух и четырех лет.Все скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи, рассказал начальник отдела ГАИ отдела МВД России по Туапсинскому району, подполковник полиции Сергей Камбулов. "Обстоятельства происшедшего уточняются", – добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Абхазии туравтобус съехал с дороги – есть погибший и пострадавшиеВ Крыму рейсовый автобус врезался в иномаркуПодросток на багги сбил двоих четырехлетних детей в Подмосковье

