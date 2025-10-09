Рейтинг@Mail.ru
Страшное ДТП с фурой на Кубани: погибли двое детей и двое взрослых - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Страшное ДТП с фурой на Кубани: погибли двое детей и двое взрослых
Страшное ДТП с фурой на Кубани: погибли двое детей и двое взрослых - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Страшное ДТП с фурой на Кубани: погибли двое детей и двое взрослых
Четыре человека погибли, в том числе двое маленьких детей, при столкновении легкового автомобиля и большегруза на автодороге Джубга – Сочи в Краснодарском крае. РИА Новости Крым, 09.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли, в том числе двое маленьких детей, при столкновении легкового автомобиля и большегруза на автодороге Джубга – Сочи в Краснодарском крае. Об этом сообщают в краевом главке МВД России.По информации ведомства, авария произошла в 13-50 в Туапсинском муниципальном округе.Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Mercedes, двигаясь со стороны пгт Джугба в сторону Краснодара, не учел метеорологические условия – шел сильный дождь – в результате чего машина на левом закруглении дороги ушла в неуправляемый занос.Легковушку вынесло на встречную полосу встречного движения, где она столкнулась с большегрузом Volvo с полуприцепом.В результате столкновения машин погибли 32-летний водитель легковушки и три его пассажира: 30-летняя женщина и двое малышей – двух и четырех лет.Все скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи, рассказал начальник отдела ГАИ отдела МВД России по Туапсинскому району, подполковник полиции Сергей Камбулов. "Обстоятельства происшедшего уточняются", – добавил он.
Страшное ДТП с фурой на Кубани: погибли двое детей и двое взрослых

Двое детей и двое взрослых погибли в столкновении легковушки с фурой в Краснодарском крае

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли, в том числе двое маленьких детей, при столкновении легкового автомобиля и большегруза на автодороге Джубга – Сочи в Краснодарском крае. Об этом сообщают в краевом главке МВД России.
По информации ведомства, авария произошла в 13-50 в Туапсинском муниципальном округе.
Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Mercedes, двигаясь со стороны пгт Джугба в сторону Краснодара, не учел метеорологические условия – шел сильный дождь – в результате чего машина на левом закруглении дороги ушла в неуправляемый занос.
Легковушку вынесло на встречную полосу встречного движения, где она столкнулась с большегрузом Volvo с полуприцепом.
В результате столкновения машин погибли 32-летний водитель легковушки и три его пассажира: 30-летняя женщина и двое малышей – двух и четырех лет.
Все скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи, рассказал начальник отдела ГАИ отдела МВД России по Туапсинскому району, подполковник полиции Сергей Камбулов. "Обстоятельства происшедшего уточняются", – добавил он.
