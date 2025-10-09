Рейтинг@Mail.ru
Шторм в Крыму - энергетики ввели режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251009/shtorm-v-krymu---energetiki-vveli-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-1150083844.html
Шторм в Крыму - энергетики ввели режим повышенной готовности
Шторм в Крыму - энергетики ввели режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Шторм в Крыму - энергетики ввели режим повышенной готовности
На предприятии "Крымэнерго" ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды на полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T16:06
2025-10-09T16:06
штормовое предупреждение
гуп рк "крымэнерго"
крым
новости крыма
крымская погода
погода в крыму
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150080833_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_91419e27367b541515a473a7b26b206b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. На предприятии "Крымэнерго" ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды на полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе компании.Энергетики сформировали дополнительные восстановительные бригады и подготовили необходимую технику и материалы.В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. 9-11 октября на полуострове ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, в горах и на ЮБК - до 25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251009/na-sevastopol-obrushitsya-silnyy-kholodnyy-veter-1150081400.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150080833_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_38f38c4a9a7f20c40d6ca8e815405c73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
штормовое предупреждение, гуп рк "крымэнерго", крым, новости крыма, крымская погода, погода в крыму, безопасность
Шторм в Крыму - энергетики ввели режим повышенной готовности

На предприятии "Крымэнерго" введен режим повышенной готовности из-за непогоды

16:06 09.10.2025
 
© РИА Новости КрымТучи над долиной в Бахчисарайском районе Крыма
Тучи над долиной в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. На предприятии "Крымэнерго" ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды на полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях, введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Энергетики сформировали дополнительные восстановительные бригады и подготовили необходимую технику и материалы.
В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. 9-11 октября на полуострове ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, в горах и на ЮБК - до 25 м/с.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
15:10
На Севастополь обрушится сильный холодный ветер
 
Штормовое предупреждениеГУП РК "Крымэнерго"КрымНовости КрымаКрымская погодаПогода в КрымуБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:42На востоке Крыма частично обесточен один из районов
17:16Страшно красиво: на Солнце произошел мощный взрыв
17:07Неосторожный шаг: Киев может не дождаться ракет Tomahawk
16:48Россия будет укреплять торговлю с Центральной Азией – Путин
16:31ВТБ: Спрос на снятие наличных у россиян снизится в 2025 году
16:27В Крыму рейсовый автобус врезался в иномарку
16:25Набиуллина прокомментировала рост цен на бензин в России
16:18Кому не нравятся договоренности Путина и Трампа на Аляске
16:06Шторм в Крыму - энергетики ввели режим повышенной готовности
15:54Торгово-экономические связи России и Азербайджана развиваются – Путин
15:16Крушение самолета AZAL – Путин назвал Алиеву причину катастрофы
15:10На Севастополь обрушится сильный холодный ветер
15:03Умер певец Амирамов
14:42"За силу искусства": кто получил Нобелевскую премию по литературе
14:32"Крыммедстрах" рассказал о нововведениях в системе ОМС
14:29Три дрона ВСУ сбиты в Ростовской области: повреждены дома и машины
14:22Крымский мост – очередь выросла в 3,5 раза за час
14:02Соглашения России и Таджикистана: итоги встречи глав государств
13:54ВТБ: альтернативные платежи займут 47% безналичного рынка к 2026 году
13:44В Уфе прооперировали девочку после падения с 4 этажа
Лента новостейМолния