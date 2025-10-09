https://crimea.ria.ru/20251009/shtorm-v-krymu---energetiki-vveli-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-1150083844.html
Шторм в Крыму - энергетики ввели режим повышенной готовности
Шторм в Крыму - энергетики ввели режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Шторм в Крыму - энергетики ввели режим повышенной готовности
На предприятии "Крымэнерго" ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды на полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости Крым, 09.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. На предприятии "Крымэнерго" ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды на полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе компании.Энергетики сформировали дополнительные восстановительные бригады и подготовили необходимую технику и материалы.В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. 9-11 октября на полуострове ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, в горах и на ЮБК - до 25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
