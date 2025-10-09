https://crimea.ria.ru/20251009/sammit-rossiya--tsentralna-aziya-glavnye-zayavleniya-putina-1150087028.html

Саммит "Россия – Центральна Азия": главные заявления Путина

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг принял участие в саммите "Россия – Центральна Азия", который прошел в Душанбе при участии лидеров Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана. В повестке – вопросы дальнейшего наращивания сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, промышленной, логистической, энергетической и других сферах.Главные заявления российского лидера в рамках саммита – в подборке РИА Новости Крым.Стратегическое партнерство"Россия твердо настроена на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества с вашими государствами, углубление взаимовыгодных политических, экономических, гуманитарных связей", – заявил президент России.И подчеркнул, что РФ и Центральная Азия придерживаются единых или близких подходов к мировым проблемам, координируют позиции, лидеры стран "пятерки" находится в постоянном контакте."Мы находимся в постоянном контакте, всегда можем посоветоваться друг с другом, поискать решения насущных текущих вопросов", – сказал Путин.Товарооборот и национальные валютыТоварооборот России со странами азиатской пятерки по итогам 2024 года достиг 45 миллиардов долларов, однако этот показатель есть куда развивать, учитывая, что товарооборот РФ с одной только Белоруссией превышает 50 миллиардов долларов. При этом Москва является одним из ведущих инвесторов в экономики стран региона, объем инвестиций превысил 20 миллиардов долларов."Идет планомерный переход на приоритетное использование национальных валют во взаиморасчетах. Для платежей по контрактам широко задействуется российская Система передачи финансовых сообщений и аналогичные системы в ваших странах", – заявил Путин.Логистика и энергетика"Мы готовы вместе с вами выстраивать новые логистические и транспортные цепочки, при этом ключевой задачей видится обустройство проходящих через территории наших стран магистральных маршрутов "Север-Юг" и "Восток-Запад", а также прокладка новых трансконтинентальных коридоров", – сказал российский лидер.Он также подчеркнул, что Москва заинтересована, чтобы страны Центральной Азии активнее подключались к российским промышленным проектам, со своей стороны, готова участвовать в строительстве новых ГЭС в регионе."Россия и государства "пятерки" углубляют партнерство в сфере энергетики. Причем речь идет не только о добыче и торговле традиционными углеводородами, но и о строительстве атомных станций по самым современным российским технологиям, внедрении возобновляемых источников энергии", – сказал Путин.Другие вопросы взаимодействия "пятерки"Глава государства отметил, что в странах Центральной Азии работают порядка 25 тысяч компаний с российским капиталом. При участии России создаются совместные индустриальные парки, торговые дома, оптово-распределительные центры, реализуются крупные проекты в автомобилестроении, производстве сельхозтехники, минеральных удобрений.Также Путин выразил заинтересованность в развитии взаимодействия с центрально-азиатскими партнерами по эпидемиологической и санитарной безопасности."Государствам региона уже передано более 20 мобильных лабораторий, работают очень эффективно и оказываются там, где нужно, и в нужное время. Регулярно проводятся совместные учения по локализации вспышек инфекции", – сказал российский лидер.Кроме того, России есть что предложить и в области высоких технологий, речь, в частности, о российских цифровых решениях по оптимизации государственного управления, созданию умной городской среды. Также Путин проинформировал, что в РФ обучаются порядка 212 тысяч студентов из государств Центральной Азии. Он сообщил, что в Центральноазиатском регионе успешно работают филиалы 25 российских вузов, открываются школы с преподаванием на русском языке.Ближний ВостокМосква готова поддержать любые мирные усилия по Сектору Газа, направленные на прекращение кровопролитие в анклаве, поддерживает инициативы президента США Дональда Трампа в этом вопросе, но не только следит за ситуацией и вносит вклад в урегулирование.Говоря об иранской ядерной программе Путин почернкул, что Москва чувствует настрой Тегерана на поиск приемлемых развязок по этому вопросу. Ситуация может быть разрешена только путем дипломатии, убежден российский лидер. Президент сообщил, что подробно обсуждал этот вопрос с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который недавно был в России. Иран готов к возобновлению диалога с этой организацией.Как сообщила пресс-служба президента Таджикистана Эмомали Рахмона, в завершение саммита главы государств приняли итоговое коммюнике и план совместных действий на 2025-2027 годы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет укреплять торговлю с Центральной Азией – ПутинТоргово-экономические связи России и Азербайджана развиваются – ПутинКрушение самолета AZAL – Путин назвал Алиеву причину катастрофы

