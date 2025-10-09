Рейтинг@Mail.ru
Россия будет укреплять торговлю с Центральной Азией – Путин - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Россия будет укреплять торговлю с Центральной Азией – Путин
Россия будет укреплять торговлю с Центральной Азией – Путин - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Россия будет укреплять торговлю с Центральной Азией – Путин
Товарооборот России со странами Центральной Азии достиг 45 миллиардов долларов, однако этот показатель есть куда развивать. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T16:48
2025-10-09T16:50
владимир путин (политик)
таджикистан
новости
россия
сотрудничество
товарооборот
центральная азия
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Товарооборот России со странами Центральной Азии достиг 45 миллиардов долларов, однако этот показатель есть куда развивать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании второго саммита "Россия – Центральная Азия", который проходит в четверг в Таджикистане.Так, по итогам прошлого года российский товарооборот с пятеркой Центрально-Азиатских государств превысил 45 миллиардов долларов. В целом президент назвал результат неплохим, но параллельно привел цифры по торговому сотрудничеству с Белоруссией, где товарооборот превышает 50 миллиардов долларов.Торгово-экономические связи России и Азербайджана развиваются, несмотря на нюансы, заявил ранее в четверг президент России в ходе встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. По его словам, в прошлом году торговый оборот между странами вырос примерно на шесть процентов, в этом году – уже на 16.Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября и пробудет в стране до 10 октября. В рамках визита глава российского государства уже провел ряд двусторонних встреч на высшем уровне. В четверг он принимает участие во втором саммите "Центральная Азия – Россия", далее поучаствует в заседании Совета глав государств СНГ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Соглашения России и Таджикистана: итоги встречи глав государствВ Кремле раскрыли детали визита Путина в ТаджикистанО чем договорились Россия и Казахстан в первый день переговоров в Астане
таджикистан
россия
центральная азия
владимир путин (политик), таджикистан, новости, россия, сотрудничество, товарооборот, центральная азия
Россия будет укреплять торговлю с Центральной Азией – Путин

Товарооборот России со странами Центральной Азии достиг 45 миллиардов долларов – Путин

16:48 09.10.2025 (обновлено: 16:50 09.10.2025)
 
Государственный визит президента Владимира Путина в Таджикистан. Заседание Второго саммита "Россия - Центральная Азия" в Правительственной резиденции в Душанбе.
Государственный визит президента Владимира Путина в Таджикистан. Заседание Второго саммита Россия - Центральная Азия в Правительственной резиденции в Душанбе. - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Товарооборот России со странами Центральной Азии достиг 45 миллиардов долларов, однако этот показатель есть куда развивать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании второго саммита "Россия – Центральная Азия", который проходит в четверг в Таджикистане.
"Россия твердо настроена на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества с вашими государствами, углубление взаимовыгодных политических, экономических, гуманитарных связей. На всех этих направлениях уже удалось добиться хороших результатов", – заявил российский лидер
Так, по итогам прошлого года российский товарооборот с пятеркой Центрально-Азиатских государств превысил 45 миллиардов долларов. В целом президент назвал результат неплохим, но параллельно привел цифры по торговому сотрудничеству с Белоруссией, где товарооборот превышает 50 миллиардов долларов.

"Напомню, что в Белоруссии проживает 10 миллионов человек, в Узбекистане – уже почти 40, в Таджикистане – свыше 10, в Казахстане – более 20, я уже не говорю о других странах. Какой ресурс колоссальный. А это значит, что есть и хорошие перспективы для развития наших отношений в сфере экономики", – заключил Путин.

Торгово-экономические связи России и Азербайджана развиваются, несмотря на нюансы, заявил ранее в четверг президент России в ходе встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. По его словам, в прошлом году торговый оборот между странами вырос примерно на шесть процентов, в этом году – уже на 16.
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября и пробудет в стране до 10 октября. В рамках визита глава российского государства уже провел ряд двусторонних встреч на высшем уровне. В четверг он принимает участие во втором саммите "Центральная Азия – Россия", далее поучаствует в заседании Совета глав государств СНГ.
Владимир Путин (политик)ТаджикистанНовостиРоссияСотрудничествоТоварооборотЦентральная Азия
 
