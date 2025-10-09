https://crimea.ria.ru/20251009/rossiya-budet-ukreplyat-torgovlyu-s-tsentralnoy-aziey--putin-1150085333.html

Россия будет укреплять торговлю с Центральной Азией – Путин

Россия будет укреплять торговлю с Центральной Азией – Путин - РИА Новости Крым, 09.10.2025

Россия будет укреплять торговлю с Центральной Азией – Путин

Товарооборот России со странами Центральной Азии достиг 45 миллиардов долларов, однако этот показатель есть куда развивать. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 09.10.2025

2025-10-09T16:48

2025-10-09T16:48

2025-10-09T16:50

владимир путин (политик)

таджикистан

новости

россия

сотрудничество

товарооборот

центральная азия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150085511_0:232:3228:2048_1920x0_80_0_0_719033e17195c559ae1a2a449e7a0540.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Товарооборот России со странами Центральной Азии достиг 45 миллиардов долларов, однако этот показатель есть куда развивать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании второго саммита "Россия – Центральная Азия", который проходит в четверг в Таджикистане.Так, по итогам прошлого года российский товарооборот с пятеркой Центрально-Азиатских государств превысил 45 миллиардов долларов. В целом президент назвал результат неплохим, но параллельно привел цифры по торговому сотрудничеству с Белоруссией, где товарооборот превышает 50 миллиардов долларов.Торгово-экономические связи России и Азербайджана развиваются, несмотря на нюансы, заявил ранее в четверг президент России в ходе встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. По его словам, в прошлом году торговый оборот между странами вырос примерно на шесть процентов, в этом году – уже на 16.Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября и пробудет в стране до 10 октября. В рамках визита глава российского государства уже провел ряд двусторонних встреч на высшем уровне. В четверг он принимает участие во втором саммите "Центральная Азия – Россия", далее поучаствует в заседании Совета глав государств СНГ.

таджикистан

россия

центральная азия

Новости

владимир путин (политик), таджикистан, новости, россия, сотрудничество, товарооборот, центральная азия